Buldoexcavator, cu accesorii, pentru activități diverse, la Primăria Aiud. Licitația de peste 500 000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Aiud dorește să achiziționeze un buldoexcavator, cu accesorii, ca parte a unui proiect lansat în SEAP.

Potrivit documentului, principalele categorii de activități la care urmează să fie utilizat echipamentul propus spre achiziție cuprind:

-Activități de intervenție în situații de urgență:

-deblocarea drumurilor publice si îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul;

– evacuarea pământului și a pietrișului rezultat după ploi puternice/inundații

– decolmatare și profilare șanțuri de pământ – încărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operațiunilor de igienizare a spațiilor publice);

– amenajări și igienizări spații verzi;

– toaletari de arbori si arbuști de pe domeniul public,

– in cazul calamitatilor naturale când sunt copaci smulși din rădăcini, cazuti la pamant necesitând intervenții de taiere, scoatere si transport a acestora, in vederea degajării locului respectiv;

– lucrări de intretinere la acostamentele drumurilor, scuarurile si șanțuri;

De asemenea, potrivit aceluiași document, lucrările de reparații și înlocuirea pieselor defecte este gratuita in perioada de garanție iar termenul de intervenție in cazul defecțiunilor in perioada de garanție este de maxim 48 de ore de la sesizare, fie la locul de depozitare al autovehiculului, prin service mobil (dacă reparația poate fi asigurată local), fie la una dintre unitățile de service cuprinse la punctul 3.1. în cadrul acestor unități de service declarate se vor efectua și reviziile tehnice obligatorii, pe toată durata garanției.

Valoarea totală estimată pentru acest utilaj este de 510 000 RON, iar data de deschidere a ofertelor este 02.07.2021.