Broccoli – în topul celor mai bune alimente din lume. Beneficii ale consumului și proprietăți

Mâncaţi broccoli din belşug! Este sfatul oricărui nutriţionist şi ar trebui să-l respectaţi dacă vreţi dintr-o dată ca în farfurie să îşi găsească locul un aliment extrem de sănătos. Nu este o modă, nu este o recomandare generală de care ţinem sau nu cont în funcţie de preferinţele culinare. Broccoli se află în top 10 al celor mai bune alimente din lume, indiferent în ce ţară v-aţi afla.

Dacă vorbim despre inteligenţa nutriţională a popoarelor mediteraneene, există un argument puternic pentru care pot fi considerate mai mult decât inspirate în bucătărie: nu doar pentru că au inventat dieta care oferă cea mai mare speranţă de viaţă, ci pentru că au făcut din broccoli un star al preparatelor pe care le prezintă lumii întregi.

Broccoli – proprietăţi

Profilul nutriţional al acestei plante este cu adevărat impresionant: conţine fibre solubile şi insolubile în cantităţi mari, vitamina C în cantităţi uriaşe şi ignorata vitamina K, extrem de necesară pentru o bună circulaţie sanguină. Vitamina K se găseşte în extrem de puţine alimente. Să disecăm puţin leguma verde: 100 de grame de broccoli vă aduc 150% din necesarul zilnic de vitamina C. Spre exemplu, această doză administrată zilnic în cazul unei răceli, îi scurtează timpul de manifestare. O altă caracteristică a acestor plante este compoziţia bogată în fitonutrienţi, substanţe care diminuează semnificativ riscul de diabet, de boli cardiovasculare şi de cancer, adică exact bolile civilizaţiei moderne.

Cum îl cumpăraţi şi consumaţi?

Broccoli crescut în aer liber este disponibil din iulie până în octombrie şi tot în aceste perioade se congelează. Aşadar calităţile nutriţionale optime provin de la plantele recoltate în aceste perioade. De obicei, este vândut învelit în celofan, care reprezintă o modalitate bună de conservare. Alegeţi însă variantele neîmpachetate.

Dacă arată bine, atunci sunteţi sigur că plantele au fost tăiate de scurt timp. Broccoli se spală şi se taie în bucăţele foarte mici. Partea uşor lemnoasă, adică tulpina, poate fi gătită la abur 3-6 minute. În felul acesta, devine uşor de consumat şi vă oferă fibre de calitate superioară, un ajutor obligatoriu pentru tranzitul intestinal.

Ar fi ideal ca bucheţelele tăiate în cubuleţe foarte mici să nu se prepare termic. Le amestecaţi cu un sos de muştar sau un sos de lămâie preparat în casă cu lămâie, condimente din belşug şi ulei presat la rece. Apoi adăugaţi bucăţele din tulpina trasă la abur şi rezultă o salată delicioasă de broccoli. În felul acesta, cu o parte plantă preparată la abur şi o parte crudă, beneficiaţi de mai multe tipuri de fibre.

Fibrele se combină cu acizii biliari din tractul digestiv şi sunt eliminate uşor. Acest proces reglează şi colesterolul rău, LDL colesterol din sânge. În acelaşi timp, acizii biliari nu sunt secretaţi în exces, excesul din această substanţă având implicaţii dovedite în apariţia cancerului de colon. Revenind la broccoli, dacă îl păstraţi mai mult timp, are nevoie de frigider şi de o pungă de hârtie pentru a-şi menţine cât mai bine proprietăţile.

Beneficii ale consumului de broccoli

Pentru a ne bucura de toate principiile nutritive ale acestei legume, ea trebuie gătită la abur. De asemenea, se recomandă consumul ei cel puţin de trei ori pe săptămână. Iată care sunt beneficiile legumei broccoli asupra sănătăţii:

*Asigură buna funcţionare a sistemului nervos – broccoli conţine un procent semnificativ de potasiu, mineral care menţine sănătatea sistemului nervos, asigură funcţionarea optimă a creierului şi favorizează dezvoltarea masei musculare.

*Reglează tensiunea arterială – răspunzătoare de această proprietate sunt cele două minerale conţinute în procente însemnate în compoziţia legumei, magneziul şi calciul.

*Luptă împotriva îmbătrânirii – o ceaşcă plină cu bucheţele de broccoli conţine necesarul zilnic de vitamina C, un antioxidant necesar în lupta împotriva radicalilor liberi. Mai mult, vitamina C este un antihistaminic eficient pentru atenuarea disconfortului asociat cu răceala şi gripa.

*Menţine sănătatea oaselor – broccoli conţine niveluri ridicate de calciu şi vitamina K, ambele cu roluri importante în menţinerea sănătăţii oaselor şi prevenirea osteoporozei.

*Repară leziunile pielii cauzate de expunerea la soare – datorită glucorafaninului conţinut, broccoli are proprietatea de a proteja pielea de razele dăunătoare ale soarelui din interior către exterior, repară leziunile pielii cauzate de expunerea în exces la razele UV, o detoxifiază şi ajută la regenerarea ei.

*Previne cancerul – datorită aceluiaşi glucorafanin, care este transformat de organism în sulforafan, broccoli combate infecţia cu Helicobacter pylori, o bacterie răspunzătoare de riscul crescut de cancer gastric. Mai mult, leguma conţine indole-3-carbinol, un compus puternic antioxidant şi anticancerigen, care s-a dovedit că împiedică dezvoltarea cancerului mamar, de col uterin, de prostată şi stimulează funcţia hepatică.

*Întăreşte sistemul imunitar – o ceaşcă de broccoli asigură sistemului imunitar o doză generoasă de betacaroten. Zincul şi seleniul, deşi în procente mici, stimulează şi ele sistemul imunitar.

*Favorizează pierderea kilogramelor în plus – broccoli este bogat în fibre care ajută digestia, elimină problema constipaţiei, menţin glicemia în limite normale şi previn supraalimentarea. În plus, o ceaşcă de broccoli are tot atâtea proteine ca o ceaşcă de orez sau de porumb, însă numărul de calorii este la jumătate.

*Menţin sănătatea oculară – studiile au demonstrat că luteina şi zeaxantina conţinute de această legumă previn degenerescenţa maculară legată de vârstă şi cataractă. În plus, broccoli este o sursă bună de vitamina A, necesară formării rodopsinei (albumina prezentă în retină), a epiteliilor de pigment din retină care asigura vederea crepusculară.

*Asigură sănătatea inimii – luteina poate, de asemenea, încetini sau preveni îngroşarea arterelor, luptând astfel împotriva bolilor de inimă. Vitaminele B6 şi B9 reduc riscul de ateroscleroză, de infarct miocardic şi de accident vascular cerebral.

