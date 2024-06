Bărbat din Cugir condamnat la amendă penală de 7.500 de lei pentru ultraj la adresa unui polițist

Un bărbat din Cugir trebuie să plătească o amendă penală în valoare de 7.500 de lei după ce a ultragiat un polițist. Fapta a avut loc în 31 martie 2020, dar prima etapă a procesului penal a fost finalizată după mai bine de 4 ani, în 24 mai 2024.

Victima are calitatea de ofițer de poliție fiind angajat în cadrul Poliției orașului Cugir. În ziua menționată, polițistul se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv se afla la sediul poliției unde punea în executare o măsură educativă privativă de libertate dispusă împotriva unui minor, efectuând procedurile necesare în vederea transportării minorului la Centrul de Reeducare Buziaș.

Tată minorului (Cristian V.), nemulțumit de faptul că i s-a solicitat să părăsească curtea instituției, „a amenințat victima cu acte de violenţă, spunându-i că o va urmări și o va prinde, că o va nenoroci și o va băga în spital, că o să-i distrugă familia şi că o va agresa fizic, totodată adresându-i acesteia cuvinte şi expresii jignitoare, simulând că o loveste, fapt ce i-a cauzat persoanei vătămate o puternică stare de temere”.

”Această realitate faptică este atestată de declaraţiile date de 3 martori oculari, persoane care au perceput în mod direct acţiunea de ameninţare săvârşită de inculpat, care se coroborează între ele, atât în faza urmăririi penale, precum şi în faza de judecată. Cei trei martori au confirmat de o manieră concordantă versiunea expusă de victimă.

Timp de aprox. 2-3 minute inculpatul a repetat insistent aceleași amenințări, perioadă în care victima se afla la o distanță de 2-3 metri față de acesta. Apoi, după ce s-a reușit evacuarea inculpatului din curtea poliției, acesta a continuat să-i adreseze același gen de amenințări persoanei vătămate”, se precizează în dosar. Autorul nu a recunoscut în mod direct săvârșirea faptei, dar în timpul unui interviu luat înainte de testarea poliograf a recunoscut parțial faptele comise.

„Relevante sunt următoarele afirmații făcute de inculpat: (…) am ridicat tonul, am strigat şi i-am vorbit urât, la per tu, probabil l-am înjurat; era cât pe ce să îl lovesc, însă m-am abținut și doar i-am spus: e bine ce faci? îţi arăt eu ţie! Dai în mine cu piciorul?; (…) lasă că te prind eu civil şi ne batem atunci!; (…) iar legat de familia sa i-am spus: e normal ce faci? Gândeşte-te bine, că şi tu ai copii, şi nu ştii unde poate să ajungă!”, a spus bărbatul din Cugir.

„Instanţa apreciază că fapta a fost comisă prin întrebuințarea unor ameninţări de o intensitate ridicată, dar care nu au avut un impact major asupra victimei, persoană de sex masculin, având funcţia de ofiţer de poliţie care, înainte de comiterea faptei, mai participase la instrumentarea unor dosare de urmărire penală în care inculpatul mai deţinuse calitatea de inculpat, cunoscând firea agresivă a inculpatului şi reuşind să gestioneze relaţia cu acesta în virtutea calităţilor fiecăruia.

În întregul context conturat de probele administrate în cauză, instanţa apreciază gravitatea faptei ca fiind una relativ redusă”, a precizat magistratul care a judecat cauza. Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi contestată la Curtea de Apel.

