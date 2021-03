Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat în cursul zilei de 04.03.2021, pe pagina personală de facebook, că au început lucrările pentru modernizarea pistei de atletism. Această investiție este prioritară pentru oraș, întrucât sportul este susținut de conducerea orașului.

,,Au început lucrările de modernizare a pistei de atletism, din incinta stadionului „Cetate“

Pista actuală este depășită din toate punctele de vedere, este uzată atât fizic, cât și moral. Plăcile de tartan de pe pista de atletism se află într-o stare avansată de uzură, astfel că există riscul accidentării sportivilor. O altă problemă o constituie lipsa unei pante corecte care să permită dirijarea apelor pluviale, precum și lipsa rigolelor, în lungimea pistei, care să preia și să dirijeze spre canalizare apele pluviale.

Astăzi, am predat amplasamentul către constructor, asocierea SC INDFLOOR GROUP SRL și SC ELIS PAVAJE SRL. Principalele intervenții incluse în proiectul de modernizare a pistei de atletism a stadionului ”Cetate” sunt: desfacerea plăcilor de tartan – cele care sunt într-o stare bună vor fi folosite pentru reabilitarea bazei sportive din Ampoi 2, refacerea stratului suport, turnarea unui covor asfaltic pentru corectarea pantelor, montarea de rigole pentru preluarea apelor pluviale, turnarea tartanului și trasarea celor 8 culoare de alergare. Altfel spus, crearea unui mediu optim pentru activități sportive pe această pistă. Suprafața care urmează a fi modernizată este de aproximativ 6600mp și include pista propriu-zisă și spațiile adiacente.

Conform graficului asumat de constructor, durata lucrărilor este până la sfârșitul lunii iulie 2021, timp în care, accesul albaiulienilor pe stadion este interzis. Valoarea investiției este de 2.626.980,88 lei, iar costul lucrărilor este suportat din bugetul local al municipiului.

De fiecare dată, am susținut sportul, mai ales cel de masă. Am spus, în repetate rânduri, că modernizarea stadionului ”Cetate” și implicit a pistei de atletism este o investiție prioritară pentru oraș. Asta cu atât mai mult cu cât este singura bază de antrenament din municipiu unde se pot practica activități sportive în regim gratuit. Sper ca această investiție să ne fie și un aliat în stimularea sportului de masă în rândul tinerilor și copiilor.”