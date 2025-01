Atleții de la „Mica Romă” Blaj și CSȘ Blaj, rezultate excelente la Campionatul Național de sală, etapa a doua, cu șase clasări pe podium

Etapa a doua a Campionatelor Naționale de sală, Seniori, Under 23, Under 20, Under 18 și Under 18 s-a desfășurat în Sala de atletism „Ioan Soter”, competiție la care competitorii legitimați la „Mica Romă” Blaj și CSȘ Blaj au reușit rezultate de apreciat. La concurs au mai luat startul și atleți de la CSM Unirea Alba Iulia și CS Unirea Alba Iulia.

„Debut foarte bun pentru atleții clubului nostru în sezonul competițional de sală 2025: Mihaela Blaga loc 1 în proba de 3000m si loc 2 în proba de 1500m; Denisa Komives loc 1 în proba de 800m si loc 4 în proba de 400m; Alin Savlovschi loc 1, în proba de 1500m si loc 2 in proba de 3000m; Lucian Ștefan loc 1 în proba de 3000m; George Cosma abandon din cauza unei viroze respiratorie. Felicitări tuturor, urmează Cupa Campionilor Europeni la Cros din Portugalia unde Atletic Club Mica Romă va participa la categoria Under 20 masculin”, a transmis Cristina Man. Sportivii legitimați la cluburile din „Mica Romă” au revenit în țară după un stagiu de o lună în Antalya, iar duminică, 2 februarie este competiția de la Albufeira.

Rezultate: *Mihaela Maria Blaga („Mica Romă” Blaj/ CS Universitar Alba Iulia) – locul 2 la 1500 metri senioare (timpul 4:40.89) și locul 1 la 3000 metri (9:47.25);

*Alin Savlovschi (CS Medgidia/ Mica Romă Blaj): locul 2 la 1500 metri (3:56.77), locul 2 la 3000 metri (8:45.66);

*Denisa Maria Komives (CSȘ Blaj) – locul 4 la 400 metri Under 16 (61.27) și locul 1 la 800 m Under 16 și Under 18 (2:19.87);

*David George Cozma (CSȘ Blaj) – locul 9 la 1500 metri în cursa Under 20, Under 23 și seniori (4:23.29), a abandonat la 800 metri;

*Lucian Florin Ștefan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă) – locul întâi la 3000 metri (8:29.36)

*Mihnea Acatrinei-Furtună (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 6 la 3000 metri (9:51.84);

*Codrin Alexandru Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea, antrenor Mihaela Vlas) – descalificat la 800 metri.

