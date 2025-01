ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 ianuarie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 ianuarie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform Ordinului 166/2023.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Medic specialist cardiologie post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Cardiologie din cadrul Sectiei Medicina Interna.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Specialist

4. Scopul principal al postului: Tratare cazuri cardiologice pacienti.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.20.01.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma de licenta

2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist cardiologie sau adeverinta de medic rezident cu examen de specialitate promovat pana la emiterea certificatului de medic specialist.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor.

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Ajutor bucatar post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Serviciul Administrativ.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională:

4. Scopul principal al postului: Activitati de suport pentru pregatirea hranei pacientilor.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Generale

2. Perfecționări (specializări): nu se solicita.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): minime

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected].

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială Cugir: Compartiment Îngrijire medicală și paleativă la domiciliu din subordinea Consiliului local al Orașului Cugir – a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată de : maseur – normă întreagă ( cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)- 1 post ;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de execuție de : maseur cu normă întreagă

STUDII ADMISE:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

– Perfecționări (specializări): Certificat de absolvire/calificare în specializarea “ Maseur” avizat de Ministerul Invățământului, România.

– vechime/experiență în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraș Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115”.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: secretar instituție de învățământ gr. I S – COR 235901

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Vechime pe funcții cu studii superioare de lungă durată: minim 5 ani

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj, cu sediul în Blaj, Str. Câmpul Libertății, nr.30, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 107/04.09.2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor de copii

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: minim gimnaziale

– La punctaje egale, constituie avantaj, în ordine:

1. studiile liceale;

2. media la examenul de bacalaureat;

-Vechimea în muncă: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, persoană de contact: Mureșan Alina Mariana -functia Secretar, avand numarul de telefon 0762.694.788.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată, un post de asistent registrator principal gradul II

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

• studii: Studii superioare de lungă durată; absolvite cu diplomă de licență în specializarea: drept;

• vechime în specialitatea studiilor: 6 luni ;

• durată timp de muncă: 8 h/zi – 40h/săptămână;

• perioadă nedeterminată.

RELATII SUPLIMENTARE: Telefon 0258 813170

*LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL”, cu sediul în Alba Iulia strada Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 1336/08.11.2022.

• Denumirea postului – PAZNIC (AGENT DE PAZĂ) 1 normă post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 17.01.2025, 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0258 816938.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 27.01.2025 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 30.01.2025 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, ingrijitor, studii M/G, norma intreaga, functie contractuala de execuţie, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– ingrijitor, studii M/G, norma intreaga, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj,

perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute in fişa postului)

– studii M /G, atestate cu adeverinta de asolvire

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 17.01.2025(inclusiv) Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor necalificat – COR 933301

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Administratie Patrimoniu

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) nivelul minim al studiilor: studii medii ( minim 10 clase )

b) vechime în muncă – minimum 1 an;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Salvan – Ancau Daniela Maria, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor – COR 911201

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Social

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) nivelul minim al studiilor: studii medii ( minim 10 clase )

b) vechime în muncă – minimum 1 an;

c) constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806.276.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA – 1 post – Șef serviciu gradul II din cadrul OCPI Alba – Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții:

CERINŢELE POSTULUI

– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: drept, economic;

– vechime în specialitate: minim 5 ani;

– durată timp de muncă: 8 h/zi – 40h/săptămână;

– perioadă nedeterminată.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pe site-ul: www.ancpi.ro.

Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – str. Splaiul Independenţei nr. 202A, sector 6, etajul 2, camera 4.

Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul ANCPI și pe pagina de internet a ANCPI, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant.

Proba scrisă va avea loc în data de 29.01.2025 la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – str. Splaiul Independenţei nr. 202A, sector 6, etajul 2, camera 4, ora 10.00.

Proba interviului se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data și ora susținerii probei interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se va susţine, în data de 04.02.2025 la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – str. Splaiul Independenţei nr. 202A, sector 6, etajul 2, camera 4, ora 10.00.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator patrimoniu gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Administrație Patrimoniu

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specialitate studii: domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, ramura de știință INGINERIE CIVILĂ, specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, Inginerie urbană şi dezvoltare regională ;

c) VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani vechime pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în ramura de știintă inginerie civilă, specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Salvan – Ancau Daniela Maria, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs în baza HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice în vedera ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, durata timpului de lucru de 8 ore/zi, de muncitor calificat, treapta I – pozitia 71 in statul de functii, in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat in domeniu mecanic;

– vechime în muncă: minim 5 ani;

– permis de conducere categoria B, C, D, E

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviul şi va avea loc la sediul Primariei orasului Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 1, jud. Alba.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată, un post de consilier cadastru gradul IA

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

• studii: Studii superioare de lungă durată; absolvite cu diplomă de licență în specializarea: cadastru, topografie, geodezie;

• vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni ;

• durată timp de muncă: 8 h/zi – 40h/săptămână;

• perioadă nedeterminată.

RELATII SUPLIMENTARE: Telefon 0258 813170

*Comuna Săsciori organizează, în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție de asistent medical școlar, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Săsciori, în data de 23.01.2025, ora 10:00, la sediul instituției din localitatea Săsciori, strada Principală, nr. 363, județ Alba, astfel:

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

• diplomă de absolvire a studiilor postliceale în specialitatea asistent medical;

• adeverință eliberată în vederea participării la concurs, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

• certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 16.01.2024, ora 16.00 , la biroul secretarului comisiei de concurs, persoană de contact – Maer Camelia Elena.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Camera de Garda.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected].

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Pediatrie.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.17.01.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023, organizează concurs în data de 28 ianuarie 2025 ora 10.00, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de medic specialist în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, post cu normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână

Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență

– Certificat de medic specialist (medicină de familie), sau adeverință

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat la zi

– Vechime: minimum 1 an

Înscrierile la concurs se fac la Compartimentul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, et. 2, camera 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical principal post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectia Medicina Interna.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Principal

4. Scopul principal al postului: Rezolvarea problemelor actuale si potentiale ale pacientului in functie de nevoile sale biofiziologice, psihologice, socio-culturale si spirituale.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): …

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma studii postliceale sanitare si diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist principal

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: minim 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.20.01.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată, un post de asistent registrator principal gradul II

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

• studii: Studii superioare de lungă durată; absolvite cu diplomă de licență în specializarea: drept;

• vechime în specialitatea studiilor: 6 luni ;

• durată timp de muncă: 8 h/zi – 40h/săptămână;

• perioadă nedeterminată.

RELATII SUPLIMENTARE: Telefon 0258 813170

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant contractual de sociolog- Serviciul resurse umane și relații cu publicul – Compartiment relații cu publicul și consiliere

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de sociolog:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• vechime în specialitate – minim 6 luni;

• cunostinte operare PC – nivel avansat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 15.01.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 20.01.2025.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat I – electrician

• Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

• Certificat de calificare în meseria de electrician/electromecanic;

• 9 ani vechime în meserie.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post contractual vacant muncitor calificat IV – bucătar – Bloc alimentar

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat IV – bucătar, Bloc alimentar

• studii:școală generală, profesională sau liceu;

• certificat de calificare profesională – bucătar;

• fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post contractual vacant registrator medical, M – Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Registrator medical

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCELL.

• Minim 6 luni vechime în activitate.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni cu sediul in Campeni, str. Horea, nr. 63, jud. Alba organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a urmatoarelor functii contractuale vacante :1 (unu) post Asistent medical debutant (PL)- Laborator radiologie si imagistica medicala norma intreaga, durata nedeterminata; 1 (unu) post Infirmiera (G)-Compartiment obstetrica ginecologie, norma intreaga, durata nedeterminata;

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc, pe baza fisei postului, la propunerea structurilor in al caror stat de functii se afla functia vacanta și sunt următoarele:

1.Asistent medical debutant (PL)- Laborator radiologie si imagistica medicala norma intreaga, durata nedeterminata

a) Diploma de bacalaureat;

b) Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

c) Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

d) Curs radioprotectie;

e) Curs radiologie imagistica medicala

f) Cunostinte operare PC

g) Fara vechime in specialitatea studiilor

h) Concurs pentru ocuparea postului

2. Infirmiera (G)-Compartiment obstetrica ginecologie, norma intreaga, durata nedeterminata;

a) studii generale;

b) curs de infirmiera organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii;

c) minim 6 luni vechime in activitate

d) concurs pentru ocuparea postului;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 35 cat si pe site-ul spitalului www.spitalulcampeni.ro

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant infirmieră debutantă,G – Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția cardiologie;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția medicină internă;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția gastroenterologie;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment hematologie;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția chirurgie generală;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Ambulatoriu de specialitate;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția medicină internă;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Bloc operator.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră debutant

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• fără vechime.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post vacant contractual de asistent social debutant- Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de asistent social debutant:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 2 posturi vacante de tehnician de radiologie și imagistică medicală, S – Laborator radiologie și imagistică medicală;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Sectia boli infectioase;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Sectia obstetrica ginecologie;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – Sectia ortopedie traumatologie;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment nefrologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Tehnician de radiologie si imagistica medicala

• studii: diplomă de licenta în specialitate;

• vechime 6 luni ca tehnician de radiologie si imagistica medicala;

Asistent medical generalist principal – specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical generalist principal – specialitatea medicină generală (PL) – Secția obstetrică- ginecologie

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal;

• document care să ateste experiența în sala de nașteri, de minim 5 ani;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical generalist debutant, specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de restaurator debutant în cadrul Compartimentului Restaurare carte.

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (studii superioare de lungă durată) în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Istorie, Specializarea: Restaurare sau Ramura de științe (RSI): Arte, Specializarea: Conservare și restaurare.

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 29 ianuarie 2025 ora 10:00 la sala de şedinte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68. Proba practică va avea loc în data de 31 ianuarie 2025, ora 10:00 la sediul muzeului. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 21 ianuarie 2025 ora 16:00 la Biroul Resurse umane din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare,

pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă determinată de 12 luni, în data de 22.01.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a proiectului Înființare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi”

1 – post de expert tehnic, cod COR: 214239;

Condiţii specifice de participare:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: Științe inginerești;

Domeniul de licență: Inginerie civilă;

• Vechimea în specialitatea studiilor necesare: 7 ani.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de expert tehnic este de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 15.01.2025 inclusiv, ora 15.30, la secretarul comisiei de concurs, la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Nr.crt. Funcția Secția/Compartimentul Nr. posturi Studii Durata timpului de lucru Durata contractului de muncă

1. Asistent medical Nou Născuți 1 PL/S 8 nedeterminată

2. Asistent medical Obstetrică-Ginecologie 1 PL/S 8 determinată

3. Asistent medical Pediatrie 1 PL/S 8 determinată

4. Asistent medical Nou Născuți 1 PL/S 8 determinată

5. Asistent medical generalist Laborator Radiologie, Imagistică Medicală 1 PL/S 6 determinată

6. Asistent medical Camera de gardă 2 PL/S 8 determinată

7. Asistent medical Boli Infecțioase 1 PL/S 8 determinată

8. Asistent medical Chirurgie generală 1 PL/S 8 determinată

9. Registrator medical debutant Medicină internă 1 M 8 nedeterminată

10. Registrator medical debutant Nou Născuți 1 M 8 nedeterminată

11. Îngrijitor de curățenie Medicină internă 1 G 8 nedeterminată

12. Îngrijitor de curățenie Pediatrie 1 G 8 nedeterminată

13. Îngrijitor de curățenie Obstetrică-Ginecologie 1 G 8 nedeterminată

II. CONDIŢII SPECIFICE

Pentru asistenți medicali

a) deține diplomă de studii postliceale sanitare, diplomă de studii postliceale prin echivalare

conform HG nr. 797/1997; diploma de licenta (dupa caz);

b) deține diplomă de bacalaureat;

c) deține certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;

d) deține aviz de participare la concurs eliberat de OAMGMAMR;

e) deține abilități de lucru pe calculator;

f) deține abilități de comunicare;

g) îndeplinește condițiile de vechime:

Registrator medical:

a) studii medii;

b) curs de operator calculator;

c) deține abilități de lucru pe calculator;

d) fără vechime.

Îngrijitor de curăţenie:

a) studii generale;

b) fără vechime.

Date de contact:

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str Șurianu, Nr 41, Jud Alba

Telefon/Fax: 0258731712 / 0258731705

E-mail: [email protected]

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de fotograf debutant în cadrul Secției Relații publice și Marketing cultural.

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

• utilizator avansat în sisteme de operare Adobe Photoshop, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) și Internet;

• abilități avansate de utilizare a aparatelor de fotografiat și obiectivelor;

• disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica, sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale.

Proba practică va avea loc în data de 30 ianuarie 2025 ora 10:00 la sala de şedinte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 21 ianuarie 2025 ora 16:00 la Biroul Resurse umane din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Inscrierile la concurs ( locul de depunere a dosarelor deconcurs) se fac la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de concurs, respectiv in perioada 19.12.2024-13.01.2025, in intervalul orar 8-15 si se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 15.01.2025.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba – 1 post de medic rezident anul V specialitatatea ORL – din cadrul secției ORL;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul V în specialitatea ORL

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea ORL

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Birou resurse umane și relații cu publicul 19.12.2024 13.01.2025 Luni – Vineri între orele 9.00-15.00

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrica ginecologie cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei Obstetrica Ginecologie;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea obstetrica ginecologie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea obstetrica ginecologie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Ambulatoriul de Specialitate.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):….-…

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):13.01.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, județul Alba – Muncitor I, 1 post.

Condiţii specifice (minimale) de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Învățământ liceal, 10 clase;

– Vechimea în muncă: 10 ani;

– Certificat/diplomă de calificare într-una dintre următoarele meserii: Instalator, tâmplar, electromecanică, construcții;

– Constituie un avantaj abilități de sudură, zugrăvit.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*Școala Gimnazială „Singidava”, Cugir, județul Alba – Ajutor analist programator

1. Nivelul postului : de execuție

2. Denumirea postului: 0,5 post ajutor analist programator, treapta II, studii medii, post vacant, perioadă nedeterminată

3. Scopul principal al postului: ajutor analist programator

4. Număr de posturi: 0,5 post

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

– Nivelul studiilor: minim 12 clase cu diplomă de Bacalaureat în profilul postului scos la concurs

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea postului

Concursul constă în probă practică și interviu. Acesta se va organiza la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, jud Alba în perioada 18.12.2024-22.01.2025

Telefon de contact 0258751091/0258751727

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba – cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectia Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.10.01.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – Bucătar, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Perfecționări (specializări): Certificat/diplomă de calificare bucătar;

Nivelul studiilor: G;

Vechimea necesară în specialitatea studiilor: 3 ani.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir – Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor necalificat I-1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: muncitor necalificat I

STUDII ADMISE:

– Studii:generale sau absolvent școală profesională;

– vechime/experiență -de preferință minimum 1 an;

