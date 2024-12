ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 decembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 3 decembrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii medii, de execuţie, de REFERENT IA în compartimentul documente clasificate la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

-Curs arhivar.

-Minim 6 ani și 6 luni vechime în muncă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

b) Curs arhivar;

c) Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;

d) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret de importanță deosebită; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

e) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

f) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

g) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

h) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

i) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii superioare, de execuţie, de REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT în compartimentul achiziții la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii universitare de licență cu diplomă de licență.

-Curs expert achiziții.

-Fără vechime în muncă.

-Fără vechime în specialitatea studiilor.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii universitare de licență cu diplomă de licență;

b) Curs expert achiziții publice;

c) Vechime în muncă: fără vechime în muncă;

d) Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime în specialitatea studiilor;

e) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

f) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

g) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

h) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

i) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

j) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență in medicina, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz anual de liberă practică.

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro, email [email protected].

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii superioare, de execuţie, de ECONOMIST GR. I în compartimentul salarizare-decontări și fiscalitatela U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic;

b) Vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni;

c) Vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni;

d) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

e) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

f) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

g) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

h) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

i) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii medii, de execuţie, de REFERENT I în compartimentul logistică la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

-Minim 3 ani și 6 luni vechime în muncă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

b) Vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni;

c) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

d) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

e) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

f) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

g) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

h) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD – Manager – persoana fizica, pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic să exercite funcţia de manager. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare astfel:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu diplomă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia absolvenţilor de medicină, specializarea medicină şi medicină dentară, specializarea medicină dentară;

– să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258861302, interior 120 sau la compartiment Resurse umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

Condițiile specifie,Conform Hatararii 1336/2022, art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţineurmătoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copiac ertificatului de căsătorie saua altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altoracte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitaria bilitate;

– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul si stemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, personae în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de personae vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

– curriculum vitae, model comun european.

– diplomă de bacalaureat

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă in specialitatea de asistent medical

– Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizulanual

– adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR

– cunoștințe operare P.C

– taxa de participare: 400 lei.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul Resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Comuna Bistra, județ Alba anunță organizare concurs ocupare 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată (funcție contractuală de execuție temporar vacantă) – INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRADUL PROFESIONAL II, nivelul studiilor Superioare, durata timpului de lucru 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE din subordinea Primarului / Consiliului local al Comunei Bistra, – până la revenirea din concediu pentru creșterea copilului a titularului postului (respectiv încetarea suspendării contractului individual de muncă al titularului postului), sau după caz, conform durata perioadei de monitorizare, având în vedere Implementarea proiectului cu fonduri externe nerambursabile conform Contract de finanțare Nr. C1920072S211770107501/2020, între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Bistra, pentru acordare acordarea finanţării nerambursabile pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare nr. 1920072S211770107501 pentru Proiectul: „DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ’’SFANTUL NICOLAE ’’ BISTRA, JUDETUL ALBA”, astfel conform Articolului 2 – durata de valabilitate a contractului – punctul ”2.6. Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a contractului de finanţare, la care se adaugă perioada de monitorizare. Durata perioadei de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea contractantă. În perioada de monitorizare a contractului de finanţare, Autoritatea Contractantă va verifica menţinerea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi de selecţie pe baza carora Proiectul a fost finantat.”

Condiții specifice de participare la concurs prevăzute în fișa de post:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență(durată studii superioare de minim 3 ani);

– Certificat de calificare profesională sau diploma absolvire EDUCATOR sau EDUCATOR SPECIALIZAT;

– Vechime în muncă: minim 1 an;

– Vechime in specialitate: minim 6 luni în calificarea EDUCATOR sau EDUCATOR SPECIALIZAT.

Contestațiile se pot depune la sediul Primăriei comunei Bistra – persoana de contact – Rîșteiu Alina Maria – personal cu atribuții resurse umane, telefon 0258773105.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială Cugir, Serviciul Public de Asistență socială, beneficii sociale, servicii sociale : Compartiment – Centrul social multifunctional pentru persoane cu nevoi speciale Vinerea din subordinea Consiliului local al Orașului Cugir – a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată de : asistent social – normă întreagă ( cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)- 1 post ;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de execuție de : asistent social cu normă întreagă

STUDII ADMISE:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, înscris în structura profesională a Colegiului Național al Asistenților Sociali din

România (deține aviz de exercitare a profesiei de asistent social valabil, adeverința înlocuitoare în cazul înscrierii recente sau o declaratie scrisa pe proprie raspundere că in termen de 3 luni de la angajare se va înscrie în structura);

– vechime/experiență în specialitatea studiilor: minimum 1 an;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar gr. III S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Economic și Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.57 alin.(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023;

b) ramura de știință/profilul studiilor superioare de lungă durată: „Științe economice”,

„Sociologie” sau „Științe juridice”;

c) experiență în muncă, în profilul studiilor absolvite: minimum 1 an.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șef serviciu privat pentru situații de urgență (M) – COR 541901

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Privat Situații de Urgență

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) nivelul minim al studiilor: studii medii, profil tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) vechime în muncă – minimum 5 ani;

c) absolvirea unui curs de formare profesională în baza căruia s-au obținut competenţele profesionale aferente ocupaţiei “șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență” sau care a dobândit dreptul de exercitare a ocupaţiei prin brevetul de pompier specialist.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Lipovan Claudiu, funcția referent, telefon 0258/802809 – int. 173.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Secretar instituție de învățământ gr. III SSD – COR 235901

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Facultatea de Teologie Ortodoxă

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– nivel studii: studii superioare absolvite cu diplomă* (* diplomă de licență pentru candidații care au absolvit ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023;

– specialitate studii: în domeniul fundamental științe umaniste;

– vechime în muncă: minim 1 an, dovedită cu carnetul de muncă/adeverințe pentru perioada ulterioară anului 2011**, ** adeverințe eliberate în condițiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5)-(6) din HG 905/2017, cu modificările și completările ulterioare.

– alte condiții specifice: vechime în activități de secretariat de minim 12 luni dovedită cu adeverințe;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Apolzan Tiberiu, funcția secretar șef facultate, având numărul de telefon 0258/835901.

*Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba – Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii si receptie probe, gestionare deseuri pentru realizarea obiectivelor LSVSA:

Asistent veterinar, treapta I – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii medii de specialitate absolvite cu diploma in domeniul veterinar – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 4 ani;

Nivelul postului: de executie

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;

Limbi străine: –

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon : 0258835915, 0723603920

*Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș – Muncitor, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Învățământ liceal, 10 clase;

– Vechimea în muncă: 10 ani;

– Certificat/diplomă de calificare în meseria de instalator.

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 25/11/2024

– Termenul de depunere al dosarelor, zilnic între orele 12.00-14.00, în perioada 25.11.2024-09.12.2024, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 10/12/2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 10/12/2024, ora 13.00, la sediul instituției;

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 11/12/2024, ora 13.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 11/12/2024, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba practică:

– proba practică în data de 17/12/2024, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 17/12/2024, ora 15.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 18/12/2024, ora 15.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 18/12/2024, ora 16.30, la sediul instituției.

Proba interviu:

– proba interviu în data de 19/12/2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 19/12/2024, ora 14.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 20/12/2024, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 20/12/2024, ora 15.30, la sediul instituției.

– Afişarea rezultatelor finale în data de 23/12/2024, ora 11.00, la sediul instituției.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș – Referent IA – 1 post, Compartiment Autogara

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de Referent IA pe care trebuie să le îndeplinească candidatul:

– să fie absolvent de studii medii – cu diplomă de bacalaureat;

Alte condiții care trebuie îndeplinite de candidați sunt menționate prin fișa postului, care poate fi studiată la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, zilnic între orele 07:00-15:00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de

e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Suciu Elena, având funcția de Șef serviciu, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

*Școala Gimnaziala Berghin cu sediul în Berghin, str. Morii nr. 34, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post 0,5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare specifice postului

2. Vechime în muncă: Peste 20 de ani

Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0258854113, sau la sediul instituţiei.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 06.12.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

*Primăria comunei Săsciori organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacant, de inspector casier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-finanţe, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săsciori.

Relaţii suplimentare la doamna Podean Ionela-Cornelia, nr. tel. 0786560366

*Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: paznic – COR 962907

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Pază

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: în medie 8 ore pe zi / 40 de ore pe săptămână, repartizarea fiind făcută în ture de 12/24 ore;

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– cetăţean român cu vârsta de cel puţin 18 ani ;

– deţinerea atestatului profesional „ agent de securitate / agent de pază și ordine” ;

– Vechime: minimum 1 an vechime în muncă;

– apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat eliberat de medicul de medicina muncii pe care să fie înscrisă mențiunea “apt pentru munca pe timp de noapte”;

– apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat pe care să fie înscrisă mențiunea “apt pentru munca pe timp de noapte”;

– fără antecedente penale pentru infractiuni săvârșite cu intenție;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Școala Gimnazială Ovidiu Hulea Aiud cu sediul în Aiud, str. Cuza Voda nr. 35, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: conducere

2. Denumirea postului: Administrator financiar-I S, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str.Tribun Tudoran, nr.9, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea , pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat I

DENUMIREA POSTULUI : Muncitor calificat I

NUMĂRUL POSTURILOR : 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție contractuală de execuție

COMPARTIMENT : Seră, Zone verzi

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână

PERIOADA : nedeterminată

Condițiile specifice:

– studii medii sau școala profesională;

– vechime în muncă de minim 9 ani;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Compartimentul Salarizare, Resurse Umane, la nr.telefon 0258/861593 și pe adresa de e-mail : [email protected]

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează în data de 10.12.2024 ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de :

MEDIC – 1 post, compartimentul Asistență medicală școlară (durata timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână); – medic cu competențe limitate

Condiții specifice

– Studii de specialitate medicale, facultatea de medicină absolvită cu examen de licență: specialitatea medicină

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor;

– Vechime în specialitatea studiilor : – ;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact : Pascal Andra Iulia.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează în data de 10.12.2024 ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de :

1. ASISTENT MEDICAL – 1 post, compartimentul Asistență medicală școlară (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

2. ASISTENT MEDICAL – 1 post, compartimentul Ambulanță socială (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Condiții specifice

– Studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist, dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;

– Certificat de membru al OAMGMAMR și aviz de exercitare a profesiei de asistent medical;

– Vechime în specialitatea studiilor : minimum 6 luni;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact : Pascal Andra Iulia.

*Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de medic specialist în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, post cu normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână

Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență

– Certificat de medic specialist (medicină de familie)

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat la zi

– Vechime: minimum 1 an în specialitatea studiilor

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*Şcoala Gimnazială Şona cu sediul în Şona, str. 23 August nr. 2, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: ingrijitor gradinita, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagăâ

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii liceale cu diploma de bacalaureat

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir – Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor calificat, treapta III-1 post .”

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: muncitor calificat, treapta III

STUDII ADMISE:

– Studii:generale sau absolvent școală profesională;

– vechime/experiență – minimum 3 ani;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare accesând www.primariacugir.ro și la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba – un post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba

Calendar:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03 decembrie 2024, ora 900, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2024, ora 900, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– interviul va avea loc în data de 16 decembrie 2024, ora 900, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 02 decembrie 2024, ora 1600, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 2 posturi vacante – agent de pază/portar – durată nedeterminată;

Conditii specifice pentru ocuparea postului de agent de pază/portar:

– nivelul studiilor – studii medii;

– Certificat de calificare profesională/ atestat /diplomă curs Agent de pază/portar/securitate autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii

– permis conducere auto categoria B;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 3 posturi vacante – registrator medical – durată nedeterminată;

Conditii specifice pentru ocuparea postului de registrator medical:

– nivelul studiilor – medii sau studii medii de specialitate;

– diploma/atestat registrator medical, /recepționer medical autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii

– ECDL/Certificat de competențe digitale;

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cât şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 11 posturi vacante – îngrijitoare de curățenie – durată nedeterminată;

Conditii specifice pentru ocuparea postului de îngrijitoare:

– nivelul studiilor – studii generale/medii;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

*Primăria Oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială Cugir

Compartiment Ambulanța socială și protecție persoane fără adăpost din subordinea Consiliului local al Orașului Cugir – a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată de : șofer I – normă întreagă ( cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)- 1 post.

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de execuție de : șofer I cu normă întreagă

STUDII ADMISE:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

– vechime/experiență în specialitatea studiilor: minimum 5 ani și minimum 6 ani ca șofer profesionist;

– Cazierul auto (Istoricul sancțiunilor auto) fără înscrisuri în ultimele 12 luni dinaintea eliberării. Permisul trebuie să fie deţinut de minim 5 ani. Cazierul auto trebuie să fie eliberat cu maxim 10 zile înaintea termenului limită de depunere a dosarelor.

-permis de conducere pentru șofer profesionist, valabil pentru autovehicule din categoriile B si C;

– de preferință certificat de ambulanțier

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției:accesând www.primariacugir.ro și la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

