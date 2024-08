ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 august 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 august 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnazială Scărișoara, județul Alba – Muncitor calificat, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor – Studii medii şi calificare în unul dintre domeniile: electric, tâmplărie, instalații;

– Certificat specializare fochist;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu este cazul.

Școala Gimnazială Scărișoara jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0258777529.

*INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ALBA ORGANIZEAZA concurs/examen de incadrare directa pentru urmatoarea functie:

-poz. 61 – muncitor calificat I prevăzut cu gradul de Personal contractual – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba – Serviciul Logistic – Compartiment Exploatare si Reparatii Auto, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Logistică

Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Cerințele postului:

• Studii de specialitate: absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat

Depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 02.09.2024 ora 14,00

Selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare: 03.09.2024 – 04.09.2024

Desfășurarea probei practice: 10.10.2024

Desfășurarea interviului: 16.10.2024

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare sau documente necesare se pot obţine de la Servicul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Alba la telefon 0258 806161 sau interior 20110 si pe https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=4930

*INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ALBA ORGANIZEAZA concurs/examen de incadrare directa pentru incadrarea urmatoarelor posturi:

-poz. 127 – Operator controlor date III-I prevăzut cu gradul de Personal contractual – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba – Serviciul Rutier, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Rutieră

Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Cerințele postului:

• Studii de specialitate: – absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat

• Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): – curs de operare calculator

• Cerințe specifice: – autorizație de acces la informații clasificate „SECRET DE SERVICIU”. În cazul organizării unui concurs pentru ocuparea postului, procedura necesară pentru obținerea autorizației de acces la informații clasificate „SECRET DE SERVICIU” se va desfășura după organizarea concursului și numai pentru candidatul declarat „Admis”

– să fie declarați apt psihologic pentru solicitările postului

– să fie declarați apt medical (candidații vor parcurge etapele prevăzute HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și de Omai nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă).

Depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 02.09.2024 ora 14,00

Selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare: 03.09.2024 – 04.09.2024

Desfășurarea probei scrise – tip grilă: 14.10.2024

Desfășurarea interviului: 18.10.2024

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, telefon 0258806161 interior 20111, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00 si pe site https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=5004

*INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ALBA ORGANIZEAZA concurs/examen de incadrare directa pentru incadrarea urmatoarelor posturi:

• poz. 91/A – Referent II-IA prevăzut cu gradul de Personal contractual – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba – Serviciul Comunicatii si Informatica , jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Secretariat, documente clasificate, arhivă și relații cu publicul

• poz. 109/B – Referent II-IA prevăzut cu gradul de Personal contractual – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba – Financiar, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Secretariat, documente clasificate, arhivă și relații cu publicul

• poz. 584/A – Referent II-IA prevăzut cu gradul de Personal contractual – arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba – Politia orasului Teius, jud. AB, TEIUS Domeniu de activitate: Secretariat, documente clasificate, arhivă și relații cu publicul

Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Cerințele postului:

• Studii de specialitate: studii medii – atestate cu diplomă de bacalaureat

• Cerințe specifice: – să dețină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „SECRETE DE STAT” nivelul „SECRET” ;

– să fie declarați apt psihologic conform baremelor M.A.I.

– să fie declarați apt medical conform baremelor M.A.I. (candidații vor parcurge etapele prevăzute HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și de Omai nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă).

Depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 02.09.2024 ora 14,00

Selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare: 03.09.2024 – 04.09.2024

Desfășurarea probei scrise – tip grilă: 10.10.2024

Desfășurarea interviului: 16.10.2024

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, telefon 0258806161 interior 20111, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00 si pe site https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=4916

*Spitalul Orășenesc Cugir jud. Alba – Muncitor necalificat, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Generale;

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): minime;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă;

4. Vechime: Nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 03.09.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 04.09.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.

– proba scrisă în data de 11.09.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.09.2024, ora 14.00;

– proba practică în data de 16.09.2024, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 16.09.2024, ora 14.00;

– proba interviu în data de 19.09.2024, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 19.09.2024, ora 14.00;

– afişarea rezultatelor finale: 24.09.2024.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 20.09.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 23.09.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Spitalul Orășenesc Cugir jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0258751621.

*Școala Gimnazială,,Simion Balint” cu sediul în Rosia Montana, sat Rosia Montana, nr. 188, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: executie.

2. Denumirea postului: administrator financiar, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 0.5 normă .

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de lunga durata de specialitate în domeniul economic, cu diplomä de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

3. Expert in achizitii publice

4. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel, programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice, internet (navigare poștă electronică), sistemul de raportare Forexebug, etc.

b) cunoștințe de operare si utilizare a platformelor naționale, PATRIMVEN, SIIIR.

c) cunoștințe de operare si utilizare a programului EDUSAL

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: MIHON MIHAELA, funcția secretar; tel. 0730092833 e-mail: [email protected] / [email protected].

*Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor gradiniță

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița P.P. Copiilor Voioși, structură a Liceului Tehnologic Sebeș

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: minim 10 clase

• Vechime în muncă: nu necesită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ltsebes.ro, persoană de contact: Mihaut Simona funcția Secretar Șef, având numărul de telefon 0258/731.010.

*Grădinița cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.14B, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacantă, ÎNGRIJITOARE COPII, în temeiul HG Nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: Îngrijitoare copii

Numărul de posturi: 0,5

Nivelul postului: funcție de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 4 h/zi, 20 h/ săptămână

Perioadă: nedeterminată

Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: medii;

• Vechime în muncă – minimum 1 an pe un post similar;

•Cunoștințe despre normele de igienă specifice grădiniței – curs de Noțiuni fundamentale de igienă;

• Are capacitate deplină de exercițiu;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului;

• disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, tel. 0258-834395, sau tel.- 0786912323 sau de pe site-ul grădiniței – https://gr11ab.ro.

*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Bucium, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022:

1. Denumirea postului: administrator financiar (S), pe perioadă nedeterminată.

2. Nivelul postului: execuție.

3. Numărul de posturi: 0.5 normă.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomă de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

3. Certificat de absolvire expert achiziții publice.

4. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice internet (navigare poștă electronică) S.E.A.P., sistemul de raportare Forexebug, etc.

b) cunoștințe de utilizare a platformelor naționale PATRIMVEN, REVISAL, SIIIR.

c) cunoștințe de operare utilizare a programului EDUSAL

d) abilități de comunicare, relaționare si rezistentă la stres.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Tiutiu Camelia, funcția secretar; tel. 0799921671/ 0726133856, e-mail: [email protected]

*LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL”, cu sediul în Alba Iulia strada Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Denumirea postului – PAZNIC (AGENT DE PAZĂ) 1 normă post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de 30.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 03.09.2024 , ora 10.00, la sediul instituției.

– proba interviu în data de 05.09.20234, ora 12.00, la sediul instituției.

– Adresă site-ului este https://dorin-pavel.ro

*Unitatea Militară 01684 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual contabil I A la salarizare și decontări în structura financiar-contabil

Structura în cadrul căreia se află postul: salarizare și decontări în structura financiar-contabil

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a) condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: liceale, cu diplomă de bacalaureat în ştiinţe economice.

b) cerințe necesare: cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun, capacitate de comunicare, capacitate de observare, capacitate de concentrare, responsabilitate, obiectivitate, realism, politețe, amabilitate, dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, rezistenţă la stres, disponibilitate pentru program prelungit;

c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;

d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 ani și 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor economice;

e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

*Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sîntimbru, cu sediul în loc. Sântimbru, str. Blajului nr.102, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a 0,5 norma secretar.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.;

2. Cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail;

3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

4. Cunoștințe privind managementul elevilor;

5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

6. Domiciliul în județul Alba;

7. Vechime în muncă: minim 4 ani.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– un post vacant cu normă întreagă de medic rezident anul VI confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, în cadrul Sectiei chirurgie generală – Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul VI confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă,

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.

Înscrierile se fac la sediul unitatii în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 26.08.2024 ora 1500.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România și Aviz de liberă practică vizat pe anul în curs.

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, email [email protected], sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro .

