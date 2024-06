ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 iunie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 MAI 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Biblioteca Naţională a României organizează, în perioada 31.05.2024-05.07.2024 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3 și la sediul Filialei Batthyaneum, Alba Iulia, Strada Gabriel Bethlen nr. 1, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de execuţie de Conservator – grad profesional S I din cadrul Direcției Filiala Batthyaneum Alba Iulia.

1. Denumire post: Conservator – grad profesional S I

2. Condiţii specifice de participare:

Biblioteca Naţională a României organizează, în perioada 31.05.2024-05.07.2024 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3 și la sediul Filialei Batthyaneum, Alba Iulia, Strada Gabriel Bethlen nr. 1, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de execuţie de Conservator – grad profesional S I din cadrul Direcției Filiala Batthyaneum Alba Iulia.

1. Denumire post: Conservator – grad profesional S I

2. Condiţii specifice de participare:

a) studii superioare absolvite cu diplomă/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (profilul arheologie, conservare, muzeologie);

b) vechime minimă de muncă sau în specialitate: 3 ani și 6 luni;

c) experiență în domeniul postului constituie un avantaj;

Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu;

3. Atribuțiile principale ale postului:

a) Elaborează și implementează planul de conservare din cadrul Bibliotecii Batthyaneum;

b) Elaborează şi implementează planul de digitizare a bunurilor culturale din cadrul filialei și îl înaintează spre avizare către superiorul ierarhic și Manager;

c) analizează activitatea de conservare din filială, propunând modalităţile şi sursele de îmbunătăţire a condițiilor de prezervare;

e) Monitorizează, controlează şi comunică condițiile de depozitare a colecțiilor, starea depozitelor și a bunurilor de patrimoniu;

f) Participă la procesul de inventariere totală a fondurilor Bibliotecii Batthyaneum

4. Desfășurarea concursului: va consta în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă – această probă va fi susținută doar de candidații al căror dosar a fost declarat admis la proba anterioară și va avea loc în data de 25.06.2024, ora 11:00 la sediul Filialei Batthyaneum, Alba Iulia, Strada Gabriel Bethlen nr. 1,

c) interviul – acesta va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă și va avea loc în data de 01.07.2024, începând cu ora 11:00, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3;

5. Dosarul de înscriere la concurs: trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în ART. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, publicat pe site-ul Bibliotecii Naționale a României;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului postat pe site-ul Bibliotecii Naționale a României;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar – orginal;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului – orginal;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane – orginal;

i) curriculum vitae, model comun european.

LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ angajează muncitor

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Muncitor

3. Compartiment: Administrativ

3. Perioada și durata timpului de lucru: Nedeterminată, 8 ore/ zi – 40 ore/ săptămână

4. Numărul de posturi: 1 post vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale sau Diplomă de absolvire

a liceului);

2. Certificat de absolvire a cursului de electrician;

3. Vechime: 3 ani în domeniu;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Nr. crt. Activităţi Perioada/ Data/ ora

1. Publicarea anunțului 31.05.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” cu sediul în Blaj, str. Dr. V. Suciu, nr. 25, jud. Alba Iulia, 03 – 14.06.2024, ora 15,00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.06.2024, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 17.06.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 18.06.2024, ora 09.00-12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.06.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 20.06.2024, ora 10.00

8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei scrise 20.06.2024, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 21.06.2024, ora 09.00-12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.06.2024, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 25.06.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 25.06.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 26.06.2024, ora 09.00-12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.06.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului, prin afișare la avizierul Liceului Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj 26.06.2024, ora 16.00

LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ angajează paznic

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Paznic

3. Compartiment: Administrativ

3. Perioada și durata timpului de lucru: Nedeterminată, 8 ore/ zi – 40 ore/ săptămână

4. Numărul de posturi: 1 post vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale sau Diploma de absolvire

a liceului);

2. Atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;

3. Vechime: 3 ani în domeniu;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Nr. crt. Activităţi Perioada/ Data/ ora

1. Publicarea anunțului 31.05.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” cu sediul în Blaj, str. Dr. V. Suciu, nr. 25, jud. Alba Iulia, 03 – 14.06.2024, ora 15,00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.06.2024, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 17.06.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 18.06.2024, ora 09.00-12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.06.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 20.06.2024, ora 10.00

8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei scrise 20.06.2024, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 21.06.2024, ora 09.00-12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.06.2024, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 25.06.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 25.06.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 26.06.2024, ora 09.00-12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.06.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului, prin afișare la avizierul Liceului Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj 26.06.2024, ora 16.00.

SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD angajează bucătar (2 posturi)

Muncitor calificat I – Bucătar

1. Studii de specialitate: – studii generale

– curs de calificare – bucătar.

2. Perfecționări (specializări): nu necesită

3. Cunoștințe de operare (necesitate și nivel): nu necesită.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: pasiune pentru prepararea mâncării, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, îndemânare, rezistență la stres.

6. Cerințe specifice: –

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită

7. Vechime: 6 ani vechime in meserie.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ PENTRU MUNCITOR CALIFICAT I – BUCĂTAR

– O.M.S. 1761/2021 – Anexa 1, Cap. I, II, III

– Legea nr. 319/2006 – Cap. IV

– Ordin nr. 914/2006 – Anexa 3, art. 144-156

– Ordin nr.976/1998 – Cap. 3 și Cap.7

– Legea nr. 307/2006 – art. 22

– Tehnologia preparatelor de bucătărie, de cofetărie și sortimentul băuturilor – manual pentru licee de alimentație publică, anul I – Cap. IV, V, VI, VII XIV – autor ANA CHIRVASUTA

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

data publicării anunțului 30 mai 2024

data limită de depunere a dosarelor 13 iunie 2024 15.00

selecția dosarelor 14 iunie 2024 10.00

afișarea selecției dosarelor 14 iunie 2024 12.00

termen limita contestații ref la selectia dosarelor 17 iunie 2024 13.00

afișarea rezultatelor la contestații 18 iunie 2024 13.00

proba scrisă 26 iunie 2024 9.00

afișarea rezultatelor la proba scrisă 26 iunie 2024 15.00

termen limită contestații la proba scrisă 27 iunie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 28 iunie 2024 12.00

proba practica / interviu 01 iulie 2024 09.00

afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 01 iulie 2024 15.00

termen limită contestații la proba practica / interviu 02 iulie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 03 iulie 2024 15.00

afișarea REZULTAT FINAL 04 iulie 2024 15.00

Locul de desfășurare a concursului: sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA angajează tehnician

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba din Str. Lalelelor, nr. 7A, în data de 19.06.2024, ora 10,00. Proba interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet – alba.dsvsa.ro, respectiv 29.05.2024-11.06.2024, inclusiv, la secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str. Lalelelor, nr.7A, Judetul Alba. Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și temenul în care se afișează rezultatele finale, este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor (selecție dosare, probă scrisă, probă interviu).

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul D.S.V.S.A. Alba, precum şi pe pagina de internet alba.dsvsa.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

I. condiții generale prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;

e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;

f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă. Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț angajează șofer

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 6 luni în transportul de persoane

• Domiciliul în zona Teiuș -Stremț

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TIMOTEIU OVIDIU TARNU” STREMȚ, LOC. STREMȚ, STR.PRINCIPALĂ, NR.132, JUD.ALBA

1. Publicarea anunțului 28.05.2024

2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba. 11.06.2024, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 13.06.2024, ora 16.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.06.2024, ora 11.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 14.06.2024, ora 14.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.06.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 19.06.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 19.06.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.06.2024, ora 12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.06.2024, ora 15.00

11. Susţinerea probei practice 21.06.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 21.06.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 25.06.2024, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.06.2024, ora 15.00

15. Susţinerea interviului 26.06.2024, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 26.06.2024, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 27.06.2024, ora 11.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.06.2024, ora 13.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 28.06.2024, ora 12.00

Unitatea Militară 02509 Alba Iulia organizează concurs pentru postul de economist gradul ii in microstructura financiar-contabil

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2/HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.06.2024, ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258 811989, int. 128.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a)condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: absolvirea studiilor universitare de licenţă, cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice.

b)cerințe necesare: Abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET;

d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor economice.

e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 11.06.2024, orele 14.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 12.06 2024 până la orele 14.00.

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 12.06.2024, ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 17.06.2024, între orele: 10.00 – 13.00;

Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17.06.2024, ora 16.00;

Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 18.06 2024 până la orele 15.00

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba scrisă: 18.06.2024, ora 16.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 19.06.2024, între orele: 10.00 – 14.00.

Afişarea rezultatelor la interviu: 19.06.2024, ora 15.00;

Depunerea contestațiilor la interviu: 20.06.2024 până la orele 15.00

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 21.06.2024, ora 16.00.

3. Afișarea rezultatelor finale : 25.06.2024, ora 16.00.

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA angajează muncitor calificat fochist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: medii ( minim 10 clase )

Vechimea în muncă: minim 4 ani în meseria de fochist

Deținerea autorizației ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, în termen de valabilitate; talon de autorizare ISCIR cu vize anuale, valabil pentru anul 2024.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 27.05.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, până la data de: 10.06.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 11.06.2024, ora 12.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 12.06.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.06.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.06.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 18.06.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 18.06.2024, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 19.06.2024, ora 15.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.06.2024, ora 12.00

11. Susţinerea interviului 21.06.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.06.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 25.06.2024, ora 15.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.06.2024, ora 12.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 26.06.2024, ora 15.00