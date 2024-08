ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 august 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 18 august 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, județul Alba

Muncitor necalificat Compartiment Zone verzi – 1 post, perioadă determinată

Condiții specifice:

Studii generale/medii;

Alte condiții care trebuie îndeplinite de candidați sunt menționate prin fișa postului, care poate fi studiată la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, zilnic între orele 07:00-15:00.

Calendar concurs:

Afișare anunț concurs 14/08/2024

Depunere dosare înscriere 14/08/2024 – 21/08/2024

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 22/08/2024, ora 15:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 23/08/2024 , ora 15 :00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 26/08/2024, ora 15:00

Proba practică 28/08/2024, ora 10:00

Afișare rezultate proba de practică 28/08/2024, ora15:00

Depunere contestații pentru proba practică 29/08/2024, ora 15:00

Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații 30/08/2024, ora 10:00.

Proba interviu 02/09/2024, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu 02/09/2024, ora 15:00

Depunere contestații pentru proba interviu 03/09/2024, ora 15:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 04/09/2024, ora 10:00

Afișare rezultate finale 04/09/2024, ora 15:00

*Școala Gimnazială ,,Simion Balint” cu sediul în Rosia Montana

A) Școala Gimnazială,,Simion Balint” cu sediul în Rosia Montana, sat Rosia Montana, nr. 188, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: executie.

2. Denumirea postului: administrator financiar, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 0.5 normă .

B) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învătământ, sănătate sau protecție socială, precum orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum Vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul instituției. Informații la tel: 0730092833

Dosarele de concurs pot fi depuse de la data publicarii anunțului pâna în data de 29.08.2024 (inclusiv), între orele 09: 00 – 13:00, la sediul instituției.

C) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat mäsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 1 18/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile preväzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

D) Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de lunga durata de specialitate în domeniul economic, cu diplomä de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

3. Expert in achizitii publice

4. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel, programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice, internet (navigare poștă electronică), sistemul de raportare Forexebug, etc.

b) cunoștințe de operare si utilizare a platformelor naționale, PATRIMVEN, SIIIR.

c) cunoștințe de operare si utilizare a programului EDUSAL

E) Calendarul de desfäșurare a concursului:

Data postării/ publicării anunțului 14.08.2024 –

Data limită de depunere a dosarelor (la sediul instituției) 29.08.2024 13:00

Selecția dosarelor 30.08.2024 10:00

Afisarea selecției dosarelor 30.08.2024 15:00

Contestații selecție dosare 02.09.2024 08:00-12:00

Afisarea rezultatelor contestații selecție dosare 02.09.2024 16:00

Proba scrisă (la sediul instituției) 09.09.2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 09.09.2024 16:00

Contestații probă scrisă 10.09.2024 08:00-12:00

Afișarea rezultatelor contestații probă scrisă 10.09.2024 16:00

Proba practica (la sediul institutiei) 11.09.2024 09.00

Afisarea rezultatelor la proba practica 11.09.2024 16.00

Contestatii proba practica 12.09.2024 08.00-12.00

Afisarea rezultatelor la proba practica 12.09.2024 16.00

Probă interviu (la sediul instituției) 13.09.2024 09:00

Afisarea rezultatelor la proba de interviu 13.09.2024 16:00

Contestații interviu 16.09.2024 08:00-12:00

Afisarea rezultatelor finale 16.09.2024 16:00

F) Bibliografie

• LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023- a Învatamantului preuniversitar cu modificările și completările ulterioare

• ORDIN nr. 5.726 din 6 august 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (structura și formatul procedurilor);

• Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

• ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

• Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 15/1994 republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

• Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice;

• Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

• OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

E) Tematica pentru concurs:

• Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:

• Raportarea in sistem FOREXEBUG;

• Contabilitatea activelor fixe;

• Înregistrarea amortizării

• Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;

• Contabilitatea decontărilor cu personalul;

• Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

• Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;

• Operaţiunile privind decontările cu clienţii;

• Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

• Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

• Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor

• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

• Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

• Exercitarea controlului financiar preventiv

• Achiziţia directă, licitatia deschisa si licitatia restransa.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: MIHON MIHAELA, funcția secretar; tel. 0730092833 e-mail: [email protected] / [email protected]

*Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor gradiniță

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița P.P. Copiilor Voioși, structură a Liceului Tehnologic Sebeș

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: minim 10 clase

• Vechime în muncă: nu necesită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 14.08.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, până la data de: 30.08.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.09.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.09.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.09.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.09.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 09.09.2024, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.09.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.09.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.09.2024, ora 15.00

11. Susţinerea probei practice 11.09.2024, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 11.09.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 12.09.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.09.2024, ora 15.00

15. Susţinerea interviului 13.09.2024, ora 09.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.09.2024, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.09.2024, ora 10.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.09.2024, ora 15.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 16.09.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ltsebes.ro, persoană de contact: Mihaut Simona funcția Secretar Șef, având numărul de telefon 0258/731.010.

*GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 ALBA IULIA

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOARE COPII

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

I. Grădinița cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.14B, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacantă, ÎNGRIJITOARE COPII, în temeiul HG Nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: Îngrijitoare copii

Numărul de posturi: 0,5

Nivelul postului: funcție de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 4 h/zi, 20 h/ săptămână

Perioadă: nedeterminată

II. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

A. Condiții generale de participare: sunt cele prevăzute de Art.15 la HG 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B. Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: medii;

• Vechime în muncă – minimum 1 an pe un post similar;

•Cunoștințe despre normele de igienă specifice grădiniței – curs de Noțiuni fundamentale de igienă;

• Are capacitate deplină de exercițiu;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului;

• disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Nr. Crt. Etapa de concurs Data Ora

2. Depunerea dosarelor de înscriere 14.08-03.09.2024 90.00-13.00

3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei 04.09.2024 12.00

4. Rezultatul selecției dosarelor de concurs 04.09.2024 14.00

5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 04.09.2024 14.00-15.00

6. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 04.09.2024 15.00

7. Proba practică 05.09.2024 10.00

8. Afișarea rezultatele probei practice 05.09.2024 12.00

9. Depunerea contestațiilor 05.09.2024 12.30-14.30

10. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 05.09.2024 15.00

11. Interviu 06.09.2024 10.00 – 12.00

12. Rezultatele interviului 06.09.2024 12.30

13. Depunerea contestațiilor 06.09.2024 12.30-14.00

14. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 06.09.2024 15.00

15. Afișarea rezultatelor finale 06.09.2024 16.00

IV. Înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele, în zilele lucrătoare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.11, din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.14 B

Documente necesare înscrierii la concurs:

1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual.

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică.

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport REVISAL);

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la Art.1 alin (2) din Legea Nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

7. curriculum vitae, model comun european.

8. alte documente relevante

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

V. Tematica:

Tematică pentru concurs:

a) Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și PSI;

b) Reguli de efectuare a curățeniei în grădiniță.

c) Metode de dezinfecție și dezinsecție.

d) Noțiuni fundamentale de igienă;

e) Reguli de conduită a personalului contractual in instituțiile publice.

VI. Bibliografie:

1. Legea nr. 53/ 2003 Codul muncii, modificat și republicat;

2. Legea nr. 319/ 2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

3. Legea nr. 307/ 2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;

4. Îndreptarul Tehnic privind mijlocele și metodele de întreținere a curățeniei, de spălare și dezinfectare, utilizate în acțiunea de gospodărire a unităților de învățământ și educație, nr. 28238/ 29.05.1980, elaborat de Ministerul Sănătății, Direcția asistenței medicale;

5. Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) și Regulamentul Intern (R.I.)

6. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 978/1998 și Nr.976/1998

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, tel. 0258-834395, sau tel.- 0786912323 sau de pe site-ul grădiniței – https://gr11ab.ro.

Director,

Prof. Bordeu Georgeta

*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Bucium, Județul Alba

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Bucium, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022:

1. Denumirea postului: administrator financiar (S), pe perioadă nedeterminată.

2. Nivelul postului: execuție.

3. Numărul de posturi: 0.5 normă.

B.) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învătământ, sănătate sau protecție socială, precum orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul instituției, de la data publicării anunțului pâna în data de 27.08.2024 (inclusiv), între orele 09: 00 – 13:00.

Informații la tel: 0799921671/0726133856.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomă de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

3. Certificat de absolvire expert achiziții publice.

4. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice internet (navigare poștă electronică) S.E.A.P., sistemul de raportare Forexebug, etc.

b) cunoștințe de utilizare a platformelor naționale PATRIMVEN, REVISAL, SIIIR.

c) cunoștințe de operare utilizare a programului EDUSAL

d) abilități de comunicare, relaționare si rezistentă la stres.

Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită până la care se pot depune dosarele de concurs:

Data postării/ publicării anunțului 12.08.2024 –

Depunerea dosarelor (la sediul instituției) 12 – 27.08.2024 09:00 – 13:00

Selecția dosarelor 28.08.2024 10:00

Afisarea selecției dosarelor 28.08.2024 15:00

Contestații selecție dosare 29.08.2024 08:00-12:00

Afisarea rezultatelor contestații selecție dosare 29.08.2024 16:00

Proba scrisă (la sediul instituției) 04.09.2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 04.09.2024 16:00

Contestații probă scrisă 05.09.2024 08:00-12:00

Afișarea rezultatelor contestații probă scrisă 05.09.2024 16:00

Probă interviu (la sediul instituției) 06.09.2024 09:00

Afisarea rezultatelor la proba de interviu 06.09.2024 16:00

Contestații interviu 09.09.2024 08:00-12:00

Afisarea rezultatelor finale 09.09.2024 16:00

E.) BIBLIOGRAFIE:

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările completările ulterioare;

3. Legea Înväțământului Preuniversitar nr 198/2023 cu modificärile completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoarä activitatea de control financiar preventiv propriu;

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările completările ulterioare;

6. Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;

7. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum organizarea, evidența raportarea angajamentelor bugetare legale, cu completările modificările ulterioare;

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările completările ulterioare;

9. Ordin 2021/2013 — pentru modificarea completarea Normelor metodologice privind organizarea conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 cu modificările completările ulterioare;

10. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările completările ulterioare; 11. Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările completările ulterioare;

12. Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările completările ulterioare;

13. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii;

4. Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicat, cu modificările completările ulterioare; 15. Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

16. OUG 158/2005 privind concediile indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările completările ulterioare;

17. Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea depunerea situațiilor publice cu modificările și completările ulterioare;

18. Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările completările ulterioare. 19. ORDIN nr.4576/230/2445 din 2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației internelor al ministrului finanțelor publice privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat.

F.) TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

Organizarea contabilității la unitățile de învățământ, respectiv înregistrările contabile documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la:

Contabilitatea activelor fixe;

Inregistrarea amortizării;

Inchiderea conturilor stabilirea rezultatului patrimonial;

Contabilitatea decontărilor cu personalul;

Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

Operațiuni privind decontările cu furnizorii;

Conturi la trezoreria statului bănci;

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;

Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și păstrarea lor;

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea plata cheltuielilor instituțiilor publice precum organizarea, evidența raportarea angajamentelor bugetare legale;

Finanțarea baza materială a învățământului preuniversitar;

Exercitarea controlului financiar preventive;

Achiziția directă, licitația deschisă licitația restrânsă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Tiutiu Camelia, funcția secretar; tel. 0799921671/ 0726133856, e-mail: [email protected]

*LICEUL TEHNOLOGIC”DORIN PAVEL”ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL”, cu sediul în Alba Iulia strada Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 1336/08.11.2022.

• Denumirea postului – PAZNIC (AGENT DE PAZĂ) 1 normă post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de 30.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 03.09.2024 , ora 10.00, la sediul instituției.

– proba interviu în data de 05.09.20234, ora 12.00, la sediul instituției.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Etapa de concurs Data/perioada Observații

Anunț posturi gov.ro 09.08.2024

Înscriere 12.08.2024 – 26.08.2024 până la ora 12 Dosarele se depun complete

Selecția dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 28.08.2024 interval orar 10,00 -12,00

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs 28.08.2024 ora 16,00

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor depuse 29.08.2024 interval orar 10,00-12,00

Soluționarea contestațiilor 29.08.2024 interval 14,00 – 15,00

Afișarea rezultatelor după contestații 29.08.2024 ora 16,00

Proba scrisă 30.08.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 30.08.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 02.09.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 02.09.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 02.09.2024 ora 15,00

Proba practică 03.09.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba practică 03.09.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 04.09.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 04.09.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 04.09.2024 ora 16,00

Proba de interviu 05.09.2024 ora 12,00

Afișarea rezultatelor la proba interviu 05.09.2024 interval orar 14,00

Afișarea rezultatelor finale 05.09.2024 16,00

– Adresă site-ului este https://dorin-pavel.ro

*Unitatea militara 01684 Alba Iulia

Unitatea Militară 01684 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual contabil I A la salarizare și decontări în structura financiar-contabil

Structura în cadrul căreia se află postul: salarizare și decontări în structura financiar-contabil

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2/HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.08.2024 , ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, Cpt. Sipos Andreea, telefon 0258 813491, sau 0258 813556, int. 104.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a) condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: liceale, cu diplomă de bacalaureat în ştiinţe economice.

b) cerințe necesare: cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun, capacitate de comunicare, capacitate de observare, capacitate de concentrare, responsabilitate, obiectivitate, realism, politețe, amabilitate, dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, rezistenţă la stres, disponibilitate pentru program prelungit;

c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;

d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 ani și 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor economice;

e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 30.08.2024, ora 16.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: până pe 02.09 2024 ora 16.00.

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 03.09.2024, ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 06.09.2024, între orele: 10.00 – 14.00;

Afişarea rezultatelor la proba practică: 09.09.2024, ora 12.00;

Depunerea contestațiilor la proba scrisă: până la 10.09 2024 ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba scrisă: 11.09.2024, ora 16.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 12.09.2024, între orele: 10.00 – 16.00;

Afişarea rezultatelor la interviu: 13.09.2024, ora 14.00;

Depunerea contestațiilor la interviu: până la data de 16.09.2024 până ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 17.09.2024, ora 14.00.

3. Afișarea rezultatelor finale : 20.09.2024, ora 12.00.

Rezultatele după fiecare fază a concursului se afişează la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba.

Tematica de concurs:

1.Finanţe publice/ Bugetul de venituri şi cheltuieli:

– definiţii, principii şi reguli bugetare,

– responsabilităţile ordonatorilor de credite în procesul bugetar,

– structura bugetelor,

– întocmirea şi aprobarea bugetului;

– execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

– finanţele instituţiilor publice,.

2.Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

3.Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice:

4.Dispoziții generale;

– plan de conturi;

– contabilitatea publică, sume cuvenite statului, regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale;

– înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni;

– evidenţa cantitativ valorică a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

– încadrarea cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice;

– amortizarea şi reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

– raportare în sistemul naţional FOREXEBUG;

5.Organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniu financiar contabil;

6.Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

7.Situaţiile financiare (întocmire; periodicitate; transmitere);

8.Administrarea şi gestionarea patrimoniului unităţii militare: condiţii privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale, răspunderea gestionarilor;

9.Salarizarea şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului militar şi civil;

10.drepturile de soldă/ salarii cuvenite personalului militar şi civil încadrat în Ministerul Apărării Naţionale;

– concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

– declararea contribuţiilor;

– decontarea altor drepturi băneşti cuvenite personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale: drepturile băneşti cuvenite pe perioada delegării/detaşării în altă localitate sau în cazul deplasării în interes de serviciu, c/v vouchere de vacanţă, c/v chirii etc.;

– asistenţă socială, ajutoare sociale în natură;

11.Stabilirea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale:

12.Contractul individual de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, salarizarea, sănătatea şi securitatea în muncă, formarea profesională, răspunderea juridică.

13.Protecţia informaţiilor clasificate: generalităţi, clasificarea informaţiilor, măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate, accesul la informaţii clasificate, reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

Bibliografia de concurs:

1) Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;

3) Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

4) Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017 – cap. I (secţiunea 1 – art.6, art.7), cap. II (secţiunea 1 – art.10, secţiunea a 2-a – art.14, art.15, secţiunea a 3-a – art.20, art.21), cap. III (art.27), Anexa VI (cap. II – secţiunea 1, secţiunea a 2-a – art. 3 – 6, art.7 alin.(1), (3), (4), art.8 – 18, secţiunea a 3-a, secţiunea a 11-a);

5) Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii;

6) Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

7) Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

8) Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

9) Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

10) Hotărâre Guvernului nr. 585/2002 din 13 iunie 2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România – cap. 1, cap. 2 (secţiunea 1, secţiunea a 3-a, secţiunea a 5-a), cap. 3.

11) Hotărârea Guvernului nr. 1198 din 29.09.2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională cu modificăruile și completările ulterioare

12) Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

13) Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor cu modificările şi completările ulterioare;

14) Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

15) Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24//2000..

16) Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

17) Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – cap. II (art.34, art.35, art.36, art.37, art.39, art.41);

18) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – pct. 13 – 16;

19) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.115/2023 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

20) Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

21) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

22) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu toate modificările şi completările ulterioare;

23) Ordin ministrului finanţelor publice Nr.1954/12.2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice

24) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare.

25) Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

26) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,;

27) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

28) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu toate modificările şi completările ulterioare;

29) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25/25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;

30) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 212/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar;

31) Legea nr. 182/2002 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi completările ulterioare.

NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

*Scoala Gimnaziala ”Ioan de Hunedoara” Sântimbru

Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sîntimbru, cu sediul în loc. Sântimbru, str. Blajului nr.102, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a 0,5 norma secretar.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Documentele menționate depuse în copie, vor fi însoțite de cele originale.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.;

2. Cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail;

3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

4. Cunoștințe privind managementul elevilor;

5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

6. Domiciliul în județul Alba;

7. Vechime în muncă: minim 4 ani.

Bibliografie:

1. Legea Educației Nr. 1/ 2011 M.E.N. – Monitorul Oficial București 2011;

2. Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

3. Ordinul nr. 4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 4430/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022;

5. Ordinul nr. 3.563/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016;

6. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

7. Ordin nr. 6238/2023 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;

8. H.G.1027/2014, H.G.1336/2022 și H.G. nr. 372/2023 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

1.Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2.Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;

3.Actele de studii: tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;

4.Duplicarea actelor de studii;

5.Documente școlare;

6.Regulamentul privind regimul actelor de studii;

7.Acordarea burselor școlare, tichetelor sociale educational, Euro 200 și a altor ajutoare financiare pentru elevi;

8.Arhivarea și circuitul documentelor;

9.Întocmirea și gestionarea bazelor de date SIIIR. EDUSAL, REVISAL, Program burse.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și contestațiile probelor de concurs:

• 09.08.2024-27.08.2024, în intervalul orar 09:00 – 13:00, termenul de depunere a dosarelor, la sediul instituției;

• 27.08.2024, ora 14:00 – selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 27.08.2024, ora 16:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la sediul instituției;

• 28.08.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor până la ora menționată, la sediul instituției;

• 28.08.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor;

• 28.08.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 30.08.2024, ora 09:00 – proba scrisă, la sediul instituției (durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu poate depăși 3 ore);

• 30.08.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba scrisă, la sediul instituției;

• 02.09.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba scrisă la sediul instituției;

• 02.09.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă;

• 02.09.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă, la sediul instituției;

• 04.09.2024, ora 09:00 – proba interviu, la sediul instituției;

• 04.09.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba interviu, la sediul instituției;

• 05.09.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba interviu la sediul instituției;

• 05.09.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba interviu;

• 05.09.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba interviu, la sediul instituției;

• 06.09.2024, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale;

*Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– un post vacant cu normă întreagă de medic rezident anul VI confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, în cadrul Sectiei chirurgie generală – Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul VI confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă,

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.

Calendarul desfășurării concursului/examenului este următorul:

– Data trimitere spre publicare anunț de concurs: 07.08.2024

– Perioada depunere dosare concurs: 09.08.2024-26.08.2024

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 27.08.2024

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 27.08.2024

– Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 28.08.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 29.08.2024

– Desfășurare probă scrisă: 03.09.2024

– Afisare rezultate probă scrisă: 03.09.2024

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 04.09.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: până în data de 05.09.2024

– Desfășurare probă clinică/practică: 06.09.2024

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 06.09.2024

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 09.09.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: până în data de 10.09.2024

– Afişarea rezultatului final al concursului: 11.09.2024

Înscrierile se fac la sediul unitatii în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 26.08.2024 ora 1500.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România și Aviz de liberă practică vizat pe anul în curs.

Calendar concurs

Data afisarii: 09.08.2024

Data limita de preluare a dosarelor: 26.08.2024

Proba scrisa: 03.09.2024

Interviu: 06.09.2024

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, email [email protected], sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro .

*Primăria Oraşului Cugir, judeţul Alba

„Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Cugir- Compartiment Evidența persoanelor, eliberări acte din subordinea Consiliului local al Orașului Cugir – a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : inspector de specialitate , gradul II (1 post) .”

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: Muncitor calificat I

STUDII ADMISE:

– studii :generale/medii;

– vechime/experiență – minimum 5 ani;

– certificat de calificare/formare profesională în domeniul de specialitate(Serviciul Public de Gospodărire locală a orașului Cugir) ;

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

Afișare anunț concurs

25/06/2024

Depunere dosare înscriere

25/06/2024 – 08/07/2024

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției

09/07/2024, ora 15:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor

10/07/2024 , ora 15 :00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații

11/07/2024, ora 15:00

Proba practică

16/07/2024 ora 10:00

Afișare rezultate proba practică

16/07/2024, ora 15:00

Depunere contestații proba practică

17/07/2024 ora 15:00

Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații

18/07/2024, ora 15:00

Proba interviu

19/07/2024, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu

19/07/2024, ora15:00

Depunere contestații pentru proba interviu

22/07/2024, ora 15:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații

23/07/2024, ora 15:00.

Afișare rezultate finale

24/07/2024.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs, fișa postului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*PRIMĂRIA ORAŞ ZLATNA

1 post administrator I

Condiţii specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: minimum studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

vechime în muncă: minimum 7 ani

Dosarul se va depune până la data de 22.08.2024, ora 16,00, la sediul Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane, telefon 0258856337. Selecţia dosarelor de concurs se realizează în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţia dosarelor.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.08.2024 ora 11,00.

Proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

PRIMĂRIA ORAŞULUI ZLATNA

STR. PIAŢA UNIRII NR. 1A JUDEŢUL ALBA

TELEFON 0258856337/0258856583

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic rezident anul V specialitatatea hematologie – din cadrul compartimentului Hematologie;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul V în specialitatea hematologie

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea hematologie

Calendarul desfășurării concursului/examenului este următorul:

– Depunerea dosarelor de concurs:07.08.2024-21.08.2024;

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 22.08.2024

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 23.08.2024

– Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 26.08.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 27.08.2024

– Desfășurare probă scrisă: 30.08.2024

– Afisare rezultate probă scrisă: 30.08.2024

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 02.09.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 03.09.2024

– Desfășurare probă clinică/practică: 04.09.2024

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 04.09.2024

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 05.09.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 06.09.2024

– Afişarea rezultatului final al concursului: 09.09.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 23.08.2024 ora 15.00.

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Primăria Comunei Vințu de Jos, județul Alba

1. Asistent Medical Generalist Debutant( Asistent medical școlar) (222101)- 1 post

Condiții generale:

– OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completările și modificările ulterioare;

– Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată -Codul muncii;

– Hotărârea nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Șofer I(Conducător autospecială) sunt:

– Studii postliceale sanitare-specialitatea asistent medical generalist;

– Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

– Vechime in specialiatea studiilor- -.

Concursul s e organizează după cum urmează:

– Proba scrisa: 28.08.2024 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Vintu de Jos;

– Proba interviu : se va comunica odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa, într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Vinţu de Jos, până în data de 20.08.2024,ora 16.00;

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

proba scrisă în data 28.08.2024, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Vințu de Jos;

Termen afișare rezultat proba scrisă 28.08.2024, ora 14:30

Termen primire contestații: 29.08.2024, ora 14:30

Termen afișare rezultat contestații 29.08.2024, ora 16:00

Proba Interviu – se vor comunica odată cu afisarea rezultatelor la proba scrisă într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Vintu de Jos sau la telefon:0258739234,int.12.

*Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat I – bucătar – Bloc alimentar;

• 2 posturi vacante muncitor calificat IV – bucătar – Bloc alimentar;

• 1 post vacant de muncitor calificat III – bucătar – Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat bucătar se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii anunțului spre publicare:02.08.2024;

• Data publicării anunțului de concurs:06.08.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 06.08.2024-21.08.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:22.08.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):23.08.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:26.08.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:27.08.2024;

• Desfășurarea probei scrise:30.08.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:30.08.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:02.09.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:03.09.2024;

• Desfășurarea probei practice:04.09.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:04.09.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:05.09.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:06.09.2024;

• Desfășurarea interviului:09.09.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:09.09.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:10.09.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:11.09.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:12.09.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 21.08.2024 ora 1300.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primaria oras Cugir, județul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir –Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de :muncitor calificat I (coducător auto/măturătoare stradală) -1 post .”

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: camuncitor calificat I (coducător auto/măturătoare stradală) -1 post .”

STUDII ADMISE:

– Studii: medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională;

– vechime/experiență – minimum 5 ani;

– posesor permis de conducere categoriile : B, C, E ;

Constituie avantaj vechime ca și conducător auto categoria C, precum și calificări/atestări specifice acestor categorii de auto.

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

Afișare anunț concurs

05/08/2024

Depunere dosare înscriere

05/08/2024 – 20/08/2024

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției

21/08/2024, ora 15.00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor

22/08/2024 , ora 15.00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații

23/08/2024, ora 13.30

Proba scrisă

29/08/2024 ora 10:00

Afișare rezultate proba scrisă

30/08/2024, ora 13.30

Depunere contestații proba scrisă

02/09/2024 ora 15.00

Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații

03/09/2024, ora 15:00

Proba interviu

04/09/2024, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu

05/09/2024, ora 15:00

Depunere contestații pentru proba interviu

06/09/2024, ora 13.30

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații

09/09/2024, ora 15.00

Afișare rezultate finale

10/09/2024.

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia și fișa postului de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR, CUGIR , județul ALBA

BIOLOG in specialitatea bacteriologie, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Laborator Analize Medicale, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Superioare

2. Perfecționări (specializări): bacteriologie

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres

6. Vechime ; minim 2 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):20.08.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :21.08.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 30.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 30.08.2024, ora 14,00

– proba practică în data de 04.09.2024, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 04.09.2024 ora 14,00

– proba interviu în data de 09.09.2024 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 09.09.2024 ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 12.09.2024

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: se pot depune contestaţii până în data de: 10.09.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 11.09.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

*UAT MUNICIPIUL BLAJ, anunţă concurs în data de 27.08.2024 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 30.08.2024 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării a 2 posturi vacante, norme 1/2, functii contractuale de execuţie, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– 1/2 post asistent social, grad debutant, studii S, perioada nedeterminata, Serviciul de Asistenta Comunitara pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Compartimentului Servicii Sociale, Directia de Asistenta Sociala Blaj;

– 1/2 post asistent social, grad debutant, studii S, perioada nedeterminata, Serviciul Mobil de Acordarea a Hranei pentru Persoane Varstnice – Masa pe Roti, din cadrul Compartimentului Servicii Sociale, Directia de Asistenta Sociala Blaj;

perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor: în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi (2) din Lege- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modif şi compl. ulterioare, a H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Conditii generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

b) Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute in fişa postului)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licenta asistenta sociala, specializarea asistenta sociala

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul unităţii.

Publicare anunt recrutare in data de 01.08.2024.

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 19.08.2024 (inclusiv) Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

CALENDAR CONCURS

– afisare rezultat proba scrisa: 27.08.2023, ora 15:00

– termen de contestatie proba scrisa: 28.09.2024 ora 15:00

– afisare rezultat contestatie: 29.08.2023 ora 15:00

– Interviu : 30.08.2024 ora 10:00

– afisare rezultat interviu : 30.08.2023 ora 14:00

– termen contestatie interviu: 31.08.2024 ora 14:00

– afisare rezultat termen contestatie interviu : 02.09.2024 ora 14:00

– validare rezultate finale: 03.09.2024 ora 15:00

*ȘCOALA GIMANZIALĂ ROȘIA DE SECAȘ , ROȘIA DE SECAȘ, JUD.ALBA

ÎNGRIJITOR -NEDIDACTIC, post vacant, pe perioadă nedeterminata, numărul de posturi: 1 NORMA;

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

– Nivelul studiilor: STUDII GENERALE

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 01/08/2024

– termenul de depunere a dosarelor, 16/08/2024 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 19/08/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor: 19/08/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor: 20/08/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor:20/08/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 26/08/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 26/08/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 27/08/2024 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 27/08/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba practică:

– proba practică în data de 28/08/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 28/08/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 29/08/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 29/08/2024 , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 30/08/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 30/08/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 02/09/2024 , ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 02/09/2024 , ora 15:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 02/09/2024 , ora 15:30, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMANZIALĂ ROȘIA DE SECAȘ , cu sediul în ROȘIA DE SECAȘ, STR. ȘCOLII , NR 282, JUD.ALBA, , compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:SPRINGEAN LUCICA , email: [email protected]

