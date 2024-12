Andrei Caramitru despre socialismul european: „O mizerie, e distrugerea garantată a unei civilizații”

Economistul român, Andrei Caramitru susține într-o postare pe rețelele de socializare că socialismul european „e o mizerie, e distrugerea garantată a unei civilizații”.

„Înainte de primul războiul mondial – Europa era centrul lumii economic și cultural. Tot ce vedeți acum – catedralele, orașele splendide – tot – a fost construit din banii făcuți prin revoluția industrială și colonizarea lumii. Arta – fabuloasă. În paralel – și SUA crescuse și devenise un centru economic colosal. Nimeni și nimic nici măcar nu se apropia de puterea vestului.

Totul – trecerea de la mizerie și sărăcie la dezvoltare și dominare globală – a fost făcut cu un “buget” al statului de vreo 5-10% din pib, atât.

După al doilea război mondial – s-a mers pe “stat social”. Care a cretinizat populația – populimea a devenit asistată, infantilizată. Acum – în Europa de vest cheltuielile statului sunt de 45-55% din pib, taxele sunt mai mari de vreo 2 ori față de cât plăteau iobagii la nobili în feudalism, datoriile sunt mai mari decât erau după două războaie.

Ca să ce? Prețul caselor – astronomic. Casele – blocuri oribile. Construcții ca pe vremuri, minunate – zero. Inovație? Zero. Artă – banane lipite pe pereți cu bandă adezivă și mâzgăleli. Putere economică ? Praf – ne-a luat fața și sua și Asia. Nivelul de depresie în populație – la maxim istoric. Familii și copii – la minim istoric.

Dar am “asistat” populația, am dat “protecție socială”, am dat vouchere. Și am avut “democrație”, gloatele și-au votat pensii și asistență socială.

Ca să ce ? Care a fost rezultatul ? Am înfrânt ce sa zic.

Socialismul e o MIZERIE, e distrugerea GARANTATA a unei civilizații.”, afirmă Andrei Caramitru.

