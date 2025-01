Andrei Caramitru, despre cum putem avea o Românie cu adevărat dezvoltată: „URBANIZAREA – marea noastră problemă. TREBUIE ca orașele mari sa crească la noi cu 50% ca populație, cel puțin. Ideal ar trebui să se dubleze!”

Economistul român, Andrei Caramitru susține că pentru ca România să fie cu adevărat dezvoltată, ar trebui ca majoritatea populației să locuiască în orașele mari, contrar a ceea ce spun suveraniștii. Acesta afirmă că oamenii ar trebui încurajați să muncească în mediul urban, acolo unde sunt salarii mai mari și servicii publice mai bune, nu să fie încurajați „să rămână în mizerie în sate distruse”.

„Cel mai puternic indicator de dezvoltare economică este simplu : procentul de oameni care trăiesc în orașe mari. Într-o țară prosperă și dezvoltată – doar 4% din populație produce toată nevoia agriculturala. Restul – lucrează în orașe în industrie și servicii (nu poți avea fabrici mari în sat mic; nu poți avea servicii fără o populație educată de universități care sunt în orașe).

Noi am plecat la drum cu un decalaj URIAȘ. Vestul a început industrializarea și urbanizarea pe la 1800. La noi a început timid si lent cam cu 100 de ani mai târziu.

Situația e așa :

– în 1950, eram vai de capul nostru, ultimii, cu doar 10% populație în urban mare. La nivelul Chinei, un pic peste India, pe ultimul loc în Europa, sub Brazilia sau alte țări de genul ăsta

– între timp – tot praf suntem. Pe ultimul loc clar (doar țări din Africa, țări subdezvoltate mai sunt așa). Avem doar 35% din populație în orașe Mari (în Sua e 65%, chiar in china e 70%). Ruralul la noi e imens – 35%. Până și India e mai urbanizată decât noi. China – era sub noi în 1950 dar acum este mai urbanizată decât SUA.

Noi acum suntem sub media europeană economic vorbind DOAR pentru că avem prea multa populație rurală (pib/capita în orașele mari e la nivelul Europei de vest).

Deci – ca să devenim o țară în mod real dezvoltata – TREBUIE ca orașele mari sa crească la noi cu 50% ca populație, cel puțin. Ideal ar trebui să se dubleze !

E fix – dar fix – invers decât ce vă spun așa zișii suveraniști. În loc să fie încurajați oamenii să vină la orașe la joburi bine plătite, la servicii publice mai bune, la dezvoltare – sunt încurajați de ăștia (plus de rețelele de primari și popi) să rămână în mizerie în sate distruse. De asta avem și rezultatele la vot pe care le tot avem, de asta nu avem o clasă politică ok. Și mai e ceva dement – anumiți primari (gen ND) ajută blocarea asta refuzând categoric creșterea marilor orașe. Este o nenorocire pentru dezvoltarea țării asta.

Și încă ceva – avem o diaspora așa de mare pentru că orașele la noi au rămas prea mici – deci populația din rural care natural trebuia să migreze la orașe – a migrat către orașe da dar din alte țări.

Aici e marea și uriașa problemă”, a scris Andrei Caramitru pe pagina de Facebook.

