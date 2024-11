Anca Farkas-Rusu: „Fii maxim cu efort minim!”. Ce poți obține rapid apelând la ședințe de coaching în Alba Iulia

Albaiulianca Anca Farkas-Rusu (36 de ani) este profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, dar și specialist în activitatea de coaching. De peste 14 ani practică frumoasa meserie de profesor pentru învățământul primar, împreună cu elevii săi și părinții acestora „călătorind”, după cum îi place să spună, „spre o societate mai motivată, mai pozitivă și mai frumoasă, bazată pe prietenie și solidaritate”.

Interesul constant în ceea ce privește dezvoltarea personală, pasiunea de a asculta și a ghida oameni dornici să-și atingă diferite obiective, să evolueze, satisfacția pe care o are atunci când aceștia se regăsesc pe ei înșiși bucurându-se de ceea ce au reușit, toate acestea definesc activitatea profesională complementară a Ancăi, aceea de coach. Ne dezvăluie că auzise prima dată de coaching prin facultate, dar în acel moment nu-i era foarte clar ce implică mai exact. „Am fost fascinată de NLP pe vremea ceea și m-a urmărit timp de șapte ani, până mi-am făcut curajul să investesc în cursuri. Parcursul a fost următorul: am început cursurile de pe platforma NLP MANIA și ulterior am decis să dezvolt mai departe NLP-ul, printr-un instrument mai „decis” – coaching-ul”, spune Anca.

Ce este și ce… nu este coaching-ul?

Dar ce este coaching-ul? Ne lămurește chiar Anca Farkas-Rusu: „Coaching-ul este un parteneriat colaborativ (coach-client) care te susține să îți descoperi și să îți atingi potențialul maxim, părăsindu-ți zona de confort. Indiferent dacă ești adult sau copil, un coach te poate ajuta să îți stabilești obiective clare și măsurabile, să își depășești blocajele mentale, să îți dezvolți noi abilități. Vrei să avansezi în carieră, să îmbunătățești relațiile personale sau pur și simplu să te simți mai bine în propria piele? Un coach te poate ajuta să-ți definești scopurile și să creezi un plan de acțiune.

Toți ne confruntăm cu momente în care ne simțim blocați sau neîncredere în propriile forțe. Un coach te poate ajuta să identifici și să depășești aceste obstacole. Fie că vrei să-ți îmbunătățești abilitățile de comunicare, de rezolvare a problemelor sau de leadership, un coach te poate ghida și susține în acest proces.Prin exerciții practice și feedback constructiv, un coach te poate ajuta să crezi mai mult în tine și în capacitățile tale. Vreau să subliniez, însă, că un coach nu este nici psiholog, nici consilier, nici trainer. Este de fapt un antrenor de viață, un partener sau un sprijin care se pune în slujba ta, ghidându-te prin tehnici simple ca tu să-și conștientizezi potențialul, să-ți descoperi adevăratele valori și credințe, să-și depășești blocajele, să ai mai multă încredere în forțele proprii, să ai curaj să faci ce îți place, să crezi în tine indiferent de situație și să-ți creezi propriul plan într-un domeniu ales de tine pentru a atinge succesul dorit”.

De ce este important coaching-ul pentru copii?

Coaching-ul pentru copii poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lor personale și sociale, precizează Anca Farkas-Rusu. Potrivit ei, copiii care beneficiază de coaching își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și de ascultare, își dezvoltă gândirea critică și creativitatea, își cresc încrederea în sine și stima de sine și, nu în ultimul rând, își îmbunătățesc performanțele școlare. Învățând să-și exprime sentimentele și gândurile într-un mod clar și respectuos, copiii pot construi relații mai sănătoase cu cei din jur.Prin exerciții interactive și provocatoare, copiii își pot stimula imaginația și capacitatea de a găsi soluții inovatoare. Un coach îi poate ajuta pe copii să își recunoască punctele forte și să își depășească temerile. De asemenea, prin stabilirea de obiective clare și dezvoltarea unor strategii eficiente de învățare, copiii pot obține rezultate mai bune la școală.

Cum se desfășoară o sesiune de coaching?

Întrebarea care vine firesc este legată de modul în care se desfășoară o ședință de coaching. „Fiecare sesiune de coaching este unică și adaptată nevoilor individuale ale clientului”, accentuează Anca Farkas-Rusu. În general, o sesiune poate include stabilirea obiectivelor, explorarea gândurilor și sentimentelor, identificarea resurselor și a punctelor forte și crearea unui plan de acțiune. La începutul fiecărei sesiuni, coach-ul și clientul își redefinesc obiectivele și discută progresul realizat.Clientul este încurajat să își exprime liber gândurile și sentimentele legate de o anumită problemă sau situație.

Coach-ul ajută clientul să își identifice resursele interne și externe pe care le poate utiliza pentru a-și atinge obiectivele. La finalul fiecărei sesiuni, coach-ul și clientul elaborează un plan de acțiune concret pentru perioada următoare.

Când este recomandat coaching-ul?

Coaching-ul poate fi benefic pentru oricine dorește să își îmbunătățească viața personală sau profesională, subliniază Anca Farkas-Rusu. Unele dintre situațiile în care coaching-ul poate fi util includ schimbarea carierei, dezvoltarea abilităților de leadership, îmbunătățirea relațiilor interpersonale, precum și gestionarea stresului și a emoțiilor. „Dacă te gândești să faci o schimbare semnificativă în carieră, un coach te poate ajuta să-ți explorezi opțiunile și să-ți creezi un plan de acțiune.

Dacă vrei să devii un lider mai eficient, un coach te poate ajuta să-ți dezvolți abilitățile de comunicare, de motivare a echipei și de luare a deciziilor. Dacă ai dificultăți în a-ți construi și a-ți menține relații sănătoase, un coach te poate ajuta să înțelegi mai bine dinamica relațiilor și să-ți dezvolți abilitățile de comunicare.Dacă te confrunți cu stres, anxietate sau alte emoții dificile, un coach te poate ajuta să dezvolți strategii eficiente de gestionare a acestora. În concluzie, coaching-ul este o investiție în tine însuți și în viitorul tău. Indiferent dacă ești adult sau copil, un coach te poate susține să îți descoperi potențialul maxim și să trăiești o viață mai împlinită”, afirmă tânăra albaiuliancă.

„Fii maxim cu efort minim!. Credeți-mă pe cuvânt: e simplu să fii maxim!”, sună îndemnul constant al Ancăi. Ședințele de coaching cu Anca Farkas-Rusu se desfășoară atât online, cât și în format fizic, într-un cabinet special dedicat din Alba Iulia, detalii putând fi obținute la numărul de telefon 0767.283.598.

Lucian Dărămuș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI