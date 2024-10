Ana Maria Filip (CSM Unirea Alba Iulia), titulară în victoria României Under 19 la Slovenia Nations Cup

Ana Maria Filip, jucătoarea formației CSM Unirea Alba Iulia, a fost titulară pentru reprezentativa României, în primul meci de la Slovenia Nations Cup. În primul meci, „tricolorele” au învins Slovenia, scor 2-1 (1-1), goluri marcate de Stancu (32) și Niculescu (88).

Ana Filip a evoluat până în minutul 59. Mai punctăm că în perioada 21-29 octombrie, echipa națională Under 19 a României va participa la Slovenia Nations Cup, turneu organizat la Kransjka Gora, „tricolorele” întâlnind Slovenia, Scoția și Croația. Din lotul convocat de selecționerul Constantin Olariu face parte și Ana Filip (Unirea Alba Iulia), golgheterul grupării albaiuliene (3 reușite, din totalul de 5). Aceasta (foto, nr. 19, rândul de sus, lângă portar) are 17 ani, este originară din Maramureș și a venit de la „U” Olimpia Cluj. De asemenea, la Under 17, la dubla amicală cu San Marino (26 și 28 octombrie), va fi prezentă și Yasmina Turcu (Unirea Alba Iulia).

România: A. Moldovan – K. Bolboacă, N. Dincă, I. Lazăr (D. Băcanu 69’), I. Stancu – cpt., E. Szoke, D. Neacșu (I. Șova 46’), A. Niculescu, M. Cristea (D. Cioablă 78’), A. Filip (E. Savu 69’), B. Menard (G. Dumitru 46’). Selecționer: Constantin Olariu. Rezerve: R. Nine V. Hodiș, T. Vasile, G. Trandafir

Mai urmează întâlnirile cu Scoția (sâmbătă, 26 octombrie) și Croația (marți, 29 octombrie)

Acțiunea de pregătire a lotului feminin U19 are loc înaintea turneului de calificare pentru Campionatul European, programat în perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2024 în România.

