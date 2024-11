Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | VIDEO. Șase posibile incidente electorale: 2 dosare penale și 2 sancțiuni contravenționale

Conform datelor centralizate la nivelul Centrului Județean de Conducere Integrată Alba, până la această oră, în județul Alba au fost sesizate 6 posibile incidente electorale, iar în urma verificărilor efectuate de către polițiști au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, fiind înregistrate și două dosare penale, iar o sesizare este în curs de verificare.

Unul dintre dosarele penale vizează fapta de fals în înscrisuri sub semnătură privată și a fost întocmit pentru cercetarea aspectelor legate de depunerea unei cereri pentru urna mobilă, în numele unei persoane care nu ar fi solicitat, în realitate, acest lucru.

Al doilea dosar penal vizează o posibilă tentativă la infracțiunea de fraudă la vot, un bărbat fiind bănuit că ar fi încercat să voteze de două ori.

În ambele situații, cercetările sunt continuate sub coordonarea unităților de parchet competente.

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru continuarea campaniei electorale, pe rețelele sociale.

La data de 24 noiembrie 2024, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că, la data de 23 noiembrie 2024, un bărbat de 57 de ani, din comuna Ighiu, ar fi completat cererea de urnă mobilă pentru un cetățean pe care ar fi depus-o, ulterior, la o secție de vot din comuna Ighiu.

Comisia de vot care însoțește urna mobilă, deplasată la domiciliul bărbatului, a constatat că acesta nu a solicitat urna mobilă, pentru a-și exercita dreptul la vot.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătorie Alba Iulia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 din Codul Penal.

La data de 24 noiembrie 2024, în jurul orei 13.00, Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați de către un reprezentant al unei secții de vot din localitatea Balomiru de Câmp, cu privire la faptul că o persoană s-a prezentat pentru a vota, cu toate că aceasta își exercitase dreptul de vot.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că un tânăr de 23 de ani, din Cugir, s-a prezentat pentru a vota, iar în urma verificărilor efectuate de membrii secției de votare a rezultat că acesta ar fi votat, în jurul orei 11.45, la o secției de votare din orașul Cugir.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la fraudă la vot.

