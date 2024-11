Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | VIDEO. Adrian Teban, primarul orașului Cugir: Am votat pentru onestitate în viața publică, pentru siguranță și pentru prosperitate

Primarul orașului Cugir, Adrian Teban, a votat astăzi la ora 12:00, la una dintre secțiile special amenajate din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 3 din oraș.

Acesta a venit la vot însoțit de soția sa, Laura, de fiica cea mare Theodora și de mezinul familiei, Andrei.

La ieșirea din secția de votare, domnul primar Adrian Teban a declarat:

„Am votat nu doar nu om, un președinte, ci am votat pentru o direcție pro-europeană și pro-atlantică pentru România. Am votat pentru onestitate în viața publică, pentru siguranță și pentru prosperitate. M-aș bucura ca românii să iasă la vot in număr cât mai mare!

De asemenea, aș dori ca românii plecați în străinătate, să iese și să își spună punctul de vedere pentru că astăzi alegem viitorul României!”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI