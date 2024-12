Alegeri parlamentare 2024 în Alba | Bogdan Dogar, președinte USR Alba: Un viitor european, democratic, e cadoul pe care ni-l putem face, la urne, de Ziua Națională

Votul de astăzi este, probabil, cel mai important din ultimele decenii și trebuie să ieșim în număr cât mai mare, să ne exprimăm dreptul democratic de a alege. Pentru că în joc este însăși democrația și viitorul nostru european.

Am votat rațional, am votat pentru ca România să nu o ia pe calea extremismului și izolării, pentru un Parlament care să dea un Guvern capabil de reforma atât de necesară a statului. Am votat pentru o Justiție independentă de politic, pentru lupta anti-corupție, pentru debirocratizare, pentru reforma serviciilor secrete și un real control civil asupra lor, pentru reducerea cheltuielilor bugetare și pentru servicii publice eficiente. Am votat pentru o Românie așa cum trebuie să fie și cum ne-o dorim cu toții.

În invit pe toți românii să sărbătorească Ziua Națională apărând democrația la urne.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea de a rămâne pe drumul corect și puterea de a schimba viitorul într-unul mai bun.

Bogdan Dogar, președinte USR Alba

