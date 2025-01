Ajutoare pentru pensionari 2025: Indexarea pensiilor cu rata inflației și sprijin pentru pensiile mici și medii

Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important pentru pensionari și românii cu venituri mici, în contextul adoptării Ordonanței „trenuleț”, care conține mai multe măsuri de austeritate.

Premierul a subliniat că guvernul ia măsuri pentru a sprijini categoriile vulnerabile, afirmând că, la momentul întocmirii bugetului de stat din ianuarie, vor fi găsite resurse financiare pentru a acorda un sprijin „one-off” pentru pensiile mici și medii sau pentru a indexa pensiile cu rata inflației în a doua parte a anului 2025.

Indexarea pensiilor cu rata inflației, posibilă în a doua parte a anului 2025

„Am un mesaj special pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Măsurile pe care le luăm astăzi ne dau încredere că atunci când vom face bugetul de stat în ianuarie vom găsi resursele financiare fie pentru a acorda un sprijin one-off pentru pensiile mici și medii, fie să indexăm pensiile cu rata inflației în a doua parte a anului.

De asemenea, vom reduce gradual povara fiscală pe muncă cu până la 5 puncte procentuale, în cazul salariilor mici și a familiilor cu copii”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat că în acest an „cheltuielile au fost mai mari față de ceea ce era prevăzut în buget” și chiar și în acest context au fost mărite „pensiile de două ori”.

„Noi avem deja un deficit ridicat în anul 2024 deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB față de ceea ce era prevăzut în buget.

Însă niciun om de bună credință nu poate critica că am mărit pensiile de două ori și am eliminat inechitățile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor sau militarilor”, a mai spus Marcel Ciolacu.

