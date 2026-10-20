Aiudeanul Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei a 12-a din SuperLiga de către LPF
Aiudeanul Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei a 12-a din SuperLiga de către LPF
În SuperLiga, în runda a 12-a, în disputa de pe „Cluj Arena”, duelul reprezentanților Albei, „U” Cluj a remizat cu FC Argeș, scor 2-2, după o partidă spectaculoasă (0-1, 2-1, 2-2). Abrudeanul Ovidiu Bic (12 meciuri, 1020 de minute) a fost integralist pentru al zecelea joc consecutiv în distribuția „șepcilor roșii”, lipsind în această stagiune doar 60 de minute de pe gazon!
În continuare criză la FC Argeș, cu antrenorul aiudean Bogdan Andone pe bancă, cu tot acest egal de moral, după două eșecuri, asta întrucât „vulturii violeți” au 8 partide fără a câștiga (numai trei puncte) și se plasează pe loc de baraj! Clujenii au dificultăți, un punct în două partide interne, iar antrenorul Cristian Bergodi este pe punctul de a renunța, succesorii fiind Mirel Rădoi sau Edward Iordănescu! Pentru acest rezultat și mutările de la pauză, care au întors soarta întâlnirii, Bogdan Andone a fost anunțat drept antrenorul rundei.
Zlătneanul Andrei Mărginean a devenit noul metronom din linia mediană „câinilor roșii”, fiind desemnat MVP-ul întâlnirii de către Liga Profesionistă de Fotbal! Mijlocașul din Alba a strâns, pentru al patrulea joc consecutiv, toate minutele în formula liderului (12 prezențe, 1021 minute, o reușită), iar în partida adjudecată cu FC Botoșani (2-0) a fost faultat la penalty-ul care a provocat deschiderea scorului (81). Dinamo continuă seria senzațională, cu 5 succese la rând (29 de puncte din 33 posibile), fără eșec din runda inaugurală (19 iulie, de 3 luni).
La Arad, CFR Cluj, la a doua deplasare consecutivă, a pierdut, la Arad contra „Bătrânei Doamne” (0-1) îndepărtându-se tot mai mult de zona play-off-ului, meci la care a oficiat ca arbitru asistent albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba). Aiudeanul Andrei Cordea, al doilea golgheter al formației din „Gruia”, a fost substituit în prelungiri (a strâns 5 reușite stagionale în 991 minute și trei assist-uri). Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) nu a prins lotul lui Șumudică (nu a jucat deloc în acest sezon, doar rezervă în 3 rânduri).
„Lanterna roșie” FK Miercurea Ciuc a realizat o remiză eroică la Galați, după 6 eșecuri consecutive, meci terminat cu doi jucători eliminați. La ciucani nu au jucat, din nou, Răzvan Trif, jucătorul de bandă din Jidvei (8 meciuri, 560 de minute) – accidentat și blăjeanul Victor Oniga (16 ani, component al României Under 17, în două rânduri rezervă în stagiunea curentă). Gazdele sunt în picaj evident, chiar dacă au luat un punct după 4 jocuri pierdute succesiv, cu o agoniseală precară (două remize în 6 jocuri) și sunt în zona minată, pe loc de baraj!
Nou-promovata Corvinul Hunedoara a pierdut în „Giulești”, iar în formula de start a „corbilor albaștri” s-a regăsit albaiulianul Florin Ilie (9 jocuri și 522 de minute). Rapidul Pancu își prelungește parcursul remarcabil, cu 5 partide adjudecate și 7 dispute imbatabile (19 puncte). La fel și campioana Universitatea Craiova, care a legat 5 victorii, cu 13-0 golaveraj! În schimb, Petrolul Ploiești, revelație până în acest moment, este în scădere de turație, chiar dacă se clasează pe locul 4. „Lupii galbeni” au un punct în ultimele două runde, remiză internă cu Sepsi Sf. Gheorghe, ce venea după două înfrângeri! „Roș-albaștrii” au obținut a doua victorie chinuită sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și au ajuns, în sfârșit, pe loc de play-off. Oponenta, FC Voluntari, a bifat al patrulea insucces succesiv.
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