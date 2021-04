Afacerile locale pot fi sustenabile. Fondatorul D’alba Chips: „Am pornit cu 16.000 de euro şi vrem să dublăm producţia”

Afacerile pot fi începute și susținute chiar și în județul Alba. Un astfel de exemplu este D’alba Chips, unde fondatorul Horea Josan a pornit afacerea cu doar 16.000 de euro, iar în cadrul unei colaborări a pornit extinderea spre alte orașe.

„Investiţia a pornit pe etape, am lucrat în Spania şi am cumpărat treptat întâi maşina de tăiat, dozatoarele, după care un van iar în total am investit 16.000 de euro la început. Colaborăm cu Staţia Rombeer şi datorită lor ne extindem şi în alte oraşe. Mai sunt două puncte de bere artizanală în Bucureşti şi merg vânzările de chipsuri artizanale cu bere artizanală“, explică Horea Josan, fondator D’alba Chips.

Ei vând inclusiv pe platforma Localnicii unde îşi comercializează chipsurile alături de alte produse artizanale.

„Noi producem între 4.000 şi 5.000 de pungi pe lună. Mai sunt zile în care nu lucrăm la capacitate maximă. Potenţialul ar fi de 10.000 de pungi pe lună. Sunt băcănii care fac pachete promoţionale. Vreau să vin cu chipsuri cu brânză, dar caut brânză uscată fără E-uri acum. Noi avem chipsuri cu sare, cu pătrunjel şi chilli, piper şi cimbru. La Localnicii am fost contactat dacă vreau să mă înscriu pe pagina lor“, a spus Horea Josan.

Grupul de restaurante Kane a adunat circa 90 de mici producători locali, furnizori ai industriei de ospitalitate şi jucători din HoReCa, pe platforma localnicii.ro şi vrea să vândă peste 30.000 de bunuri realizate de aceştia în următoarele câteva luni. Iniţiativa vine într-o perioadă dificilă pentru industria HoReCa şi pentru furnizorii acesteia, multe dintre restaurantele, barurile şi cafenelele locale fiind închise sau funcţionând la capacitate mult redusă.

Printre cei listaţi din platformă se numără producătorul de ciocolată, zacuscă şi dulceţuri Idicel, producătorul de ceai Gadal Tea şi restaurantul Le Bab din centrul istoric.

Momentan, de pe platforma localnicii.ro se poate comanda o cutie cu produse relizate de cei incluşi în proiect. „Cutia cu localnici“ cuprinde o sticlă de vin, mai multe tipuri de dulciuri, ceai, brânză şi alte produse, conform site-ului propriu. În fiecare lună, va exista o nouă cutie cu alte articole de la producători locali, pe o tematică specifică.„Eram în Spania când am văzut acest tip de afacere, pe stradă erau mici chioşcuri care produceau chipsuri, iar toate barurile aveau numai chipsuri artizanale, produse de mici producători.Noi luăm cartofii din jud. Braşov şi din Lunguleţu. La noi în ţară avem doar 2-3 producători care au cartofi care pot fi folosiţi la chipsuri“, a spus producătorul.

D’alba Chips se găsesc în 15 puncte în afara oraşului Alba Iulia, unde sunt produşi. „În Cluj, Bucureşti, Timişoara, Câmpulung, Iaşi. E greu să faci desfacere când eşti mic. Alba Iulia este un caz fericit iar vânzările aici au mers foarte bine“.

Sursa: zf.ro