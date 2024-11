Afacerea de succes inițiată de o studentă din Alba: Bacademia revoluționează modul în care absolvenții de liceu se pot pregăti pentru examene și îi ajută să promoveze bacalaureatul

Un grup de studenți din Cluj-Napoca revoluționează modul în care absolvenții de liceu se pot pregăti pentru examenul de Bacalaureat. Cu ajutorul Inteligenței Artificiale creează mici videoclipuri care conțin rezumate ale unor teme din programa de Bacalaureat și le publică pe rețeaua de socializare TikTok, unde au un succes uriaș în rândul tinerilor. Următoarea etapă a fost crearea unei edituri, denumită Bacademia, prin intermediul căreia sunt editate culegeri într-un limbaj accesibil, cu multe imagini și rezumate, care vin în sprijinul elevilor ce se pregătesc pentru examen.

Inițiatoarea proiectului este Bianca Ionescu, din Galda de Jos, studentă în anul trei la specializarea Media Digitală, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

„Povestea în sine pot spune că a început în 2022, adică atunci mi-a venit și ideea. În acel an am susținut eu examenul de bacalaureat și am obținut 10 la Istorie, respectiv 9.80 la Limba și Literatura Română. După susținerea examenului, mi-am digitalizat propriile materiale, le-am structurat, colorat și am creat un cont de Instagram pe care le distribuiam și le oferim gratuit elevilor.

La acel moment, în 2023, aveam 3.000 de urmăritori. După examen, mulți mi-au transmis rezultatele pe care le-au obținut la Bacalaureat. Majoritatea au obținut peste 9.50, iar mulți chiar 10, cu ajutorul materialelor postate de mine”, astfel relatează tânăra studentă, despre începutul proiectului inedit.

Personaje realizate cu Inteligența Artificială

Bianca spune că atunci a realizat impactul pozitiv al unor astfel de materiale structurate în mod simplu și viu colorate, elevii fiind sătui de cărțile scrise cu negru și foarte groase. Ulterior, i-a venit ideea să realizeze materiale video scurte care să aibă la bază materia pentru Bacalaureat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, și să le publice pe TikTok.

Succesul clipurilor publicate pe rețeaua de socializare a determinat-o să se gândească la extinderea proiectului, prin editarea unor culegeri originale pentru fiecare materie din care se dă examenul de la finalul liceului. Pentru aceasta avea nevoie de sprijinul altor tineri care au susținut, recent, Bacalaureatul și care au avut rezultate foarte bune.

Primele contacte le-a avut cu absolvenți de liceu din județul Alba care au obținut medii de 10 la examen în anii anteriori și pe care a reușit să îi coopteze în proiect. A căutat și alți studenți care să o ajute și, astfel, a ajuns la o echipă care se ocupă de realizarea de materiale specifice pentru fiecare materie. Unii dintre aceștia, care obținuseră nota 10 la anumite materii, îi erau deja colegi de facultate. „Le-am propus să se alăture echipei Bacademia, iar în prezent suntem o echipă formată din 10 studenți.

Recent ni s-au alăturat doi noi colegi pentru materiile Fizică și Chimie organică. Fiecare dintre noi a publicat o carte sub îndrumarea cadrelor didactice. Deși suntem o echipă tânără și cărțile noastre sunt gen Z, am cerut doar profesorilor cu peste 20-30 de ani vechime în învățământ să corecteze culegerile. Cărțile de geografie și istorie au fost corectate chiar de bunica mea, Ionescu Eleonora, care a fost profesoară la Liceul Teoretic Petre Pandrea din Balș”, povestește Bianca.

Milioane de vizualizări pe internet

Pentru realizarea materialelor publicate pe rețeaua de socializare se ocupă o echipă formată din patru persoane. „Rețeaua de socializare ne-a ajutat să devenim populari și să trecem la nivelul următor, la înființarea editurii. Avem 61.000 de urmăritori pe Tik Tok și 1 milion de aprecieri. Unele videoclipuri au și 1 milion de vizualizări, altele 500.000. O colegă a noastră mai face, de exemplu, clipulețe funny cu rezumatele operelor. Personajele din operele de Bacalaureat le-am creat într-un fel ca să respecte cumva cât mai fidel trăsăturile din carte, să semene cu personajele. Textele nu sunt făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, fiind redactate de către mine”, completează studenta din Cluj-Napoca.

Un astfel de material video este realizat în circa trei zile. „Durează să creăm personajul, să îl animăm, să îi dăm voce. Îmi ia și mie destul de mult timp să fac textul. E puțin mai greu pentru că suntem și studenți și mergem la cursuri”, mai spune Bianca Ionescu. Studenții oferă, cu ajutorul AI, o față contemporană unor autori precum Lucian Blaga, Liviu Rebreanu sau George Bacovia. De asemenea, utilizează personaje cu impact mare în rândul adolescenților pentru a reprezenta personaje din opere literare. De exemplu, Otilia din „Enigma Otiliei” este întruchipată de vedeta amercană Paris Hilton.

Editura a fost înființată în toamna anului 2023 și a devenit o afacere în sine. Bianca spune că de multe ori a dorit să renunțe, ca urmare a greutăților întâmpinate, dar, în final, sprijinită și de părinți a reușit să facă față provocărilor. Recent a fost tipărită culegerea pentru Chimie organiză, iar în maximum două săptămâni urmează și cea pentru Fizică. După examenul de Bacalaureat din 2024, au apărut și primele reacții ale absolvenților, care au susținut că și cu ajutorul materialelor celor de la Bacademia au reușit să obțină medii mari, chiar și note maxime la unele materii.

Culegeri folosite chiar și de profesori

„Bacademia a luat naștere din dorința de a aduce o schimbare asupra învățământului românesc. Cine ar putea să înțeleagă mai bine prin ce trec elevii generației actuale, decât o echipă de studenți ce au fost în «papucii» lor. Cărțile editurii noastre au fost înregistrate, de asemenea, la Biblioteca Națională a României și sunt utilizate în prezent inclusiv de profesori în cadrul meditațiilor private, sau chiar la clasă.

Scopul nostru nu a fost niciodată de a concura cu profesorii, ci ca aceștia să ia în considerare și noua metodă de a învăța. Considerăm că ar trebui să se «aplece» mai mult spre ce doresc elevii din ziua de astăzi iar noi suntem aici să oferim o mână de ajutor!”, astfel este prezentată editura studenților pe site-ul propriu.

Echipa de bază este formată din Bianca Ionescu, fondatoarea și autoarea culegerilor de Română și Istorie; Emanuela Toda, din Bistra, autoarea culegerilor de Matematică și Informatică, Miruna Elena Grădiștean, autoarea culegerii de Logică; Irina Selagea, autoarea culegerii de Geografie; Diana Iulia Drăgan, autoarea culegerii de Chimie Organică și Iana Iuliana Nastasiu, autoarea culegerii de Fizică.

Au mai fost publicate culegeri pentru Logică, Sociologie, Psihologie, Anatomie, Biologie vegetală și animală. Nu au fost tipărite cărți pentru Filozofie și Economie, pentru care nu au fost primite solicitări din partea elevilor. Culegerile sunt editate în format A4 și au un număr de pagini mai mic decât cele clasice. De exemplu, culegerea pentru Geografie are 110 pagini și cuprinde sfaturi pentru elevi, materia în sine, colorată și sintetizată, precum și multe hărți.

10.000 de comenzi și doar cinci retururi

„Cumva noi cu chestia asta ne diferențiem pentru că toate culegerile noastre sunt sintetizate și sunt colorate, au foarte multe imagini. Automat chiar și costurile de print sunt ceva mai mari. Primim comenzi și din partea elevilor de clasa a X-a sau a XI-a, care doresc să se pregătească din timp pentru Bacalaureat. Primim comenzi și din partea profesorilor, care le folosesc atât la meditațiile private, cât și la cursuri”, mai afirmă Biana Ionescu. Editura Bacademia a avut într-un singur an aproape 10.000 de comenzi și doar cinci retururi.

„Primim comentarii pozitive de la părinți și profesori. În ziua de azi majoritatea elevilor nu mai stă să citească cărțile, caută rezumate. Este clar că un Tik Tok de 2 minute nu poate să înlocuiască conținutul unei cărți, dar unii îmi spuneau că după ce au văzut clipul cu personajele i-a motivat să citească culegerea”, spune studenta. Următorul pas al editurii va fi realizarea unor culegeri asemănătoare pentru elevii de clasa a VIII-a, care susțin Evaluarea Națională, dar în acest caz se va apela exclusiv la profesori.

Cinci sfaturi pentru absolvenți, de la echipa Bacademia

-Transformă fiecare concept într-o poveste captivantă sau într-un episod dintr-un film. Cu cât îți personalizezi învățătura și o faci mai relevantă pentru tine, cu atât mai ușor îți va fi să o înțelegi și să o reții.

-Nu te limita doar la manuale și notițe. Caută tutoriale video, podcasturi sau infografice care să îți explice materiile într-un mod diferit și mai accesibil.

-Folosește tehnici de învățare activă, cum ar fi rezolvarea de probleme, discuțiile în grup sau chiar explicarea conceptelor altora. În felul acesta, îți consolidezi cunoștințele și îți exersezi capacitatea de a explica.

-Ai putea avea un grup de studiu pe orice platformă dorești, fie Facebook, WhatsApp, Reddit, Discord, etc. Comunitatea online poate să îți ofere feedback și sfaturi utile în procesul tău de învățare. Poți să împărtășești întrebări sau probleme cu care te confrunți și să primești răspunsuri din partea altor elevi sau a profesorilor care te urmăresc.

-Îngrijește-ți mintea și trupul în timpul acestor perioade solicitante. Odihna, alimentația sănătoasă și exercițiile fizice sunt esențiale pentru o stare bună de sănătate mentală și emoțională. Asigură-te că dormi suficient și că ai un program regulat de somn. Odihna adecvată este crucială pentru consolidarea informațiilor învățate și pentru menținerea capacității cognitive.

