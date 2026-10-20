Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante.

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă stabil, într-o echipă profesionistă dedicată protejării și gestionării resurselor de apă, te poți alătura echipei Sistemului Gospodăririi a Apelor Alba!

Atenție la termenele de depunere a dosarelor! Înscrierile sunt împărțite pe 2 perioade distincte, în funcție de post.

CATEGORIA I: Perioada de înscriere / depunere dosare: 22.10.2026 – 03.11.2026

1. Lăcătuș Mecanic

Locație / Serviciu: Acumulare Permanentă Ighiș: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

2. Agent Hidrotehnic

Locație / Serviciu: Dumbrăveni: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

3. Șofer Mașini Mare Tonaj

Locație / Serviciu: Formația Întreținere Baraje și Regularizări Turda: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

CATEGORIA II: Perioada de înscriere / depunere dosare: 23.10.2026 – 06.11.2026

4. Inginer

Locație / Serviciu: Serviciul Exploatare Lucrări și Mecanizare, Alba-Iulia: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

5. Muncitor Hidrometru

Locație / Serviciu: Serviciul Hidrologie Câmpeni – Stația Hidrometrică Baia de Arieș: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

6. Muncitor Hidrometru

Locație / Serviciu: Serviciul Hidrologie Câmpeni – Stația Hidrometrică Abrud: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/

Informații importante pentru candidați:

1. Verificați termenul limită: Respectați perioada specifică de depunere a dosarelor asociată fiecărui post!

2. Dosarul de concurs: Actele necesare, condițiile specifice, calendarul probelor (scris/interviu) și bibliografia completă pot fi consultate accesând linkurile individuale de mai sus.

Secțiune Știri sub articolul principal