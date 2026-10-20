Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante.
Dacă ești în căutarea unui loc de muncă stabil, într-o echipă profesionistă dedicată protejării și gestionării resurselor de apă, te poți alătura echipei Sistemului Gospodăririi a Apelor Alba!
Citește și: ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
Atenție la termenele de depunere a dosarelor! Înscrierile sunt împărțite pe 2 perioade distincte, în funcție de post.
CATEGORIA I: Perioada de înscriere / depunere dosare: 22.10.2026 – 03.11.2026
1. Lăcătuș Mecanic
Locație / Serviciu: Acumulare Permanentă Ighiș: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
2. Agent Hidrotehnic
Locație / Serviciu: Dumbrăveni: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
3. Șofer Mașini Mare Tonaj
Locație / Serviciu: Formația Întreținere Baraje și Regularizări Turda: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
CATEGORIA II: Perioada de înscriere / depunere dosare: 23.10.2026 – 06.11.2026
4. Inginer
Locație / Serviciu: Serviciul Exploatare Lucrări și Mecanizare, Alba-Iulia: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
5. Muncitor Hidrometru
Locație / Serviciu: Serviciul Hidrologie Câmpeni – Stația Hidrometrică Baia de Arieș: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
6. Muncitor Hidrometru
Locație / Serviciu: Serviciul Hidrologie Câmpeni – Stația Hidrometrică Abrud: https://mures.rowater.ro/…/sga-alba-anunt-concurs…/
Informații importante pentru candidați:
1. Verificați termenul limită: Respectați perioada specifică de depunere a dosarelor asociată fiecărui post!
2. Dosarul de concurs: Actele necesare, condițiile specifice, calendarul probelor (scris/interviu) și bibliografia completă pot fi consultate accesând linkurile individuale de mai sus.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba
Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba Consiliul Județean Alba are pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 22 octombrie 2026, două proiecte de hotărâre legate de investiția „Parc fotovoltaic, județul Alba”. Primul vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, iar […]
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli În perioada 12 – 16 octombrie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 387.000 de lei și au acordat 62 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin […]
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă Un accident rutier s-a produs luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 16.00, la Livezile. Polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Livezile, pe DJ 107 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La ce vârstă te poți pensiona în România în 2026: Care este diferența dintre stagiul minim și cel complet
La ce vârstă te poți pensiona în România în 2026: Care este diferența dintre stagiul minim și cel complet În...
600.000 de doze de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România până la finalul lunii octombrie 2026
600.000 de doze de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România până la finalul lunii octombrie 2026 Aproximativ 600.000...
Știrea Zilei
FOTO | Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean Delegații organizațiilor locale USR din Alba...
VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru...
Curier Județean
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante....
Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba
Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba Consiliul Județean Alba...
Politică Administrație
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm...
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...