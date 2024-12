FOTO | ACCIDENT rutier pe DN1, Sibiu – Veștem: Șofer de 19 ani, din Alba, transportat la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 1, Selimbar. In urma unui accident rutier produs vineri, 20 decembrie 2024, pe sensul de mers Sibiu – Vestem. Un tanar de 19 ani a fost implicat in incidentul rutier.

In timp ce conducea o autoutilitara pe strada Mihai Viteazu din Selimbar, un sibian in varsta de 51 de ani a patruns in intersectia cu DN 1, zona Extaz, fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus dinspre Sibiu spre Vestem de catre un tanar in varsta de 19 ani, din jud. Alba.

Soferul din judetul Alba a suferit vatamari corporale si a fost transportat la spital constient. In zona se circula ingreunat.

