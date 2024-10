FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Ambient: Un autoturism implicat în incidentul rutier

Un accident rutier a avut loc astăzi, 26 octombrie 2024, în municipiul Alba Iulia în zona Ambient. Potrivit primelor informații transmise Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență “UNIREA” al Judeţului Alba în incidentul rutier a fost implicat un autoturism.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență “UNIREA” al Judeţului Alba: „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier, in mun. Alba Iulia str. A.I. Cuza (in fata la Ambient). In accidentul rutier ar fi implicat un autoturism. Forțele alocate: 1 ASAS.”

UPDATE: „Din accident a rezultat o persoană rănită ușor. Este asistată medical de către un echipaj medical din cadrul SAJ Alba.”, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență “UNIREA” al Judeţului Alba.

