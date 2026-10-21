Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o motocicletă și o mașină pe strada Emil Racoviță
Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o motocicletă și o mașină pe strada Emil Racoviță
Un accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 11.00, în Alba Iulia. O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Emil Racoviță.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la accidentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Emil Racoviță.
În accident ar fi implicate un autoturism și o motociclist, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.
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