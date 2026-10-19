Foto | Accident în Petrești: Impact între un autocamion și un microbuz. O persoană rănită
Accident în Petrești: Impact între un autocamion și un microbuz. O persoană rănită
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Petrești, a anunțat ISU Alba luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 15.00.
În accident sunt implicate un autocamion și un microbuz, fără persoane încarcerate, au precizat reprezentanții ISU Alba.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba, ora 15.09:
Ca urmare a accidentului, o persoană (femeie) va fi transportată la CPU Sebeș.
foto: ISU Alba
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