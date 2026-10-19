Curier Județean

Foto | Accident în Petrești: Impact între un autocamion și un microbuz. O persoană rănită

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Accident în Petrești: Impact între un autocamion și un microbuz. O persoană rănită

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Petrești, a anunțat ISU Alba luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 15.00. 

Petrecerea Divorțaților

În accident sunt implicate un autocamion și un microbuz, fără persoane încarcerate, au precizat reprezentanții ISU Alba.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba, ora 15.09:

Ca urmare a accidentului, o persoană (femeie) va fi transportată la CPU Sebeș.

foto: ISU Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

19 octombrie 2026

De

Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli În perioada 12 – 16 octombrie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 387.000 de lei și au acordat 62 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 octombrie 2026

De

Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă Un accident rutier s-a produs luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 16.00, la Livezile.  Polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Livezile, pe DJ 107 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | ,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 octombrie 2026

De

,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă” La Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia a fost marcată, luni, 19 octombrie 2026, ,,Ziua Armatei României în școli”.  „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă! Au făcut poze, au primit pliante, broșuri, postere. Elevii […]

Citește mai mult