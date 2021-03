9 foști parlamentari cer să își PĂSTREZE pensile SPECIALE, pentru că legea nu ar fi corectă. „Mi-e rușine că am fost deputat”

Corneliu Ciontu, Vasilescu Gavrilă, Ion Basgan, Marcel Chiriţescu, Ion Coja, Nicolae Gheorghiof Titu, Gheorghe Glăvan și Maria Lazăr, foști aleși în Camera Deputaților sau în Senat, se opun eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Motivele foștilor parlamentari

Ex-deputații și senatorii invocă mai multe motive, atunci când explică de ce legea nu ar fi nici corectă, nici constituțională. Printre acestea, principiul retroactivității, faptul că ar fi o măsură populistă, dar și că le-ar afecta plata creditelor la bancă.

Ion Basgan a declarat pentru Europa Liberă că Legea e discriminatorie: „În perioada cât am fost parlamentar nu mi s-a mai luat în calcul vechimea la pensie. Și asta este discriminare. Nu este un proiect corect, este populism și discriminatoriu”, spune fostul senator PNL.

La rândul lui, fostul deputat Corneliu Ciontu afirmă că măsura eliminării pensiilor speciale pentru parlamentari ar fi ilegală și „incorectă”: „Este principiul retroactivității. Nu se poate aplica unor drepturi deja câștigate. Dar este o decizie populistă. Nu este corectă din punctul meu de vedere. Sperăm să împiedicăm să fie aplicată”, a spus acesta la Europa Liberă.

„A ajuns să-mi fie rușine să spun că am făcut și eu parte din parlament. Eu am fost deputat într-o perioada în care chiar credeam că lucrăm pentru binele țării. Aveam salarii mult mai mici ca actualii parlamentari, cu vreo 130% mai mici. Nu este corect, mi-e rușine că am fost deputat”, a spus la Europa Liberă fostul deputat.

Ciontu a adăugat că sunt situații în care foștii parlamentari au „făcut credite la banca pentru a cumpăra copiilor o casă” și acum aceștia nu vor mai putea plăti ratele.

Asociația a sesizat deja Avocatul Poporului, dar după cum a explicat Renate Weber pentru Europa Liberă sesizarea nu a fost acceptată. „Termenul în care puteam sesiza CCR a expirat. Au expirat cele cinci zile din momentul în care am primit sesizarea și trebuie să trimitem mai departe notificarea la Curtea Constituțională. Cum nu am publicat pe site că am sesizat Curtea, asta înseamnă că nu am considerat oportună această sesizare”.

Membrii Asociației „Foștilor Parlamentari” spun că intenționează să înceapă demersuri de anulare a Legii în instanță și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Despre ONG-ul foștilor parlamentari

Asociația Foștilor Parlamentari este un ONG înființat încă din 2009, are sediul în Palatul Parlamentului și drept scop: „contribuția activă la înțelegerea mecanismelor parlamentare și a rolului Parlamentului României de către toți alegătorii țării”

Cei nou foști parlamentari care au fondat asociația și care susțin în scris sau în declarații menținerea pensiilor speciale pentru foștii aleși legislativi sunt:

Ion Basgan este fost senator din partea PNL în legislatura 2004-2008, fiind ales în județul Teleorman. A mai fost ales și deputat în perioada 1990-1992, tot pe listele PNL. Ion Basgan a fost și vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), organizație non-guvernamentală susținută de fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Marcel Chirițescu a fost deputat în legislatura 1990-1992. El a fost ales în județul Prahova pe listele fostului partidul FSN (Frontul Salvării Naționale). A făcut parte din comisia parlamentară de anchetă pentru cercetarea evenimentelor violente desfășurate în zilele de 23-28 septembrie 1991 în Valea Jiului, București și alte localități din țară.

Corneliu Ciontu a fost deputat din anul 1996 până în 2008, din partea Partidului România Mare și a Partidului Conservator. Fost activit comunist, ca deputat, Corneliu Ciontu a fost chestor, secretar și vicepreședinte al Camerei Deputaților. A părăsit Partidul România Mare în 2005 în urma conflictelor cu fostul lider PRM Corneliu Vadim Tudor, și a intrat în Partidul Conservator.

Ion Coja a fost senator în perioada 1992-1996, pe listele Partidului Democrat Agrar Român, fiind ales în județul Constanța. În cadrul activității sale parlamentare, Ion Coja a inițiat o singură propunere legislativă. De asemenea, Ion Coja a fost membru marcant al Uniunii Vatra Românească, organizație nonguvernamentală nanționalistă, de extremă dreapta și unul dintre președinții filialei de la București.

Nicolae Gheorghiof Titu a fost deputat din partea PNL în perioada 1996-2008, perioadă în care a avut trei mandate. În perioada 1990-1991, Gheorghiof a fost și primar al municipiului Arad.

Gheorghe Glăvan a fost un deputat român în legislatura 1990 – 1992, fiind ales în județul Vâlcea pe listele partidului FSN. Apoi, el a mai fost membru al PC.

Gavrilă Vasilescu a fost senator în perioada 2004-2008 ales în județul Botoșani pe listele Partidului Umanist Român care s-a transformat în PC în mai 2005. Este un apropiat al lui Dan Voiculescu, fostul președinte al Partidului Conservator, așa cum a dezvăluit Rise Project.

Maria Lazăr a fost senator în legislatura 2000-2004 din partea PSD și a fost aleasă în județul Galați.

