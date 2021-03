8 martie: Ziua Mamei. Sărbătoarea realizărilor economice, globale și sociale ale femeilor din întreaga lume

În numeroase țări ale lumii, Ziua Internațională a Femeii a fost inclusă în sărbătorile culturale. Deși a debutat ca o sărbătoare politică și socială, ziua de 8 martie a fost transformată, treptat, pentru a fi astăzi o zi în care bărbații își exprimă dragostea și afecțiunea pentru femei. În această zi, bărbații oferă flori și mici cadouri mamelor, soțiilor, prietenelor și chiar colegelor de muncă.

Ziua de 8 martie este vazuta in multe tari si drept prima sarbatoare a primaverii. In Romania, astazi se sarbatoreste si Ziua Mamei.

Ziua Internationala a Femeii de-a lungul timpului:

8 martie 1857 – protest al femeilor care lucreaza in industria textila din New York, care critica conditiile de munca si salariile scazute. Protestatarele au fost atacate de politisti

martie 1859 – angajatele industriei textile din New York isi formeaza primul sindicat

martie 1908 – 15.000 de femei protesteaza la New York cerand reducerea timpului de lucru, salarii mai bune si drepturi de vot

28 februarie 1909 – se sarbatoreste prima oara Ziua Internationala a Femeii, dupa ce partidul Socialist din America a emis o declaratie in acest sens

1910 – la Copenhaga se organizeaza prima Conferinta Internationala a femeilor, care decide stabilirea unei Zile Internationale a Femeilor

19 martie 1911 – peste un milion de femei din Austria, Danemarca, Germania si Elvetia sarbatoresc Ziua Internationala a Femeii

8 martie 1913 – femei din mai multe state europene protesteaza fata de tensiunile crescande din Europa

8 mai 1965 – Ziua Internationala a Femii este declaratazi nelucratoare in URSS

1975 – Ziua Internationala a Femeii a fost recunoscuta oficial de catre Natiunile Unite. ONU a proclamat anul 1975 ca An International al Femeii, iar perioada 1976-1985 a devenit Deceniul ONU pentru femei

8 martie 2005 – se organizeaza un mars mondial care sa popularizeze o „Carta Mondiala a Femeilor”

8 martie 2009 – Comitetul International al Crucii Rosii a avertizat ca asistenta medicala a femeilor este ignorata in multe state aflate in razboi

Ziua de 8 martie este sarbatoare oficiala in Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Burkina Faso, Camerun, China, Cuba, Georgia, Italia, Israel, Laos, Kazakstan, Kirkistan, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam si Zambia.