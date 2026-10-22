5-6 noiembrie 2026 | Alba Iulia devine capitala cântecului popular militar! Festivalul Învățământului Militar, la a II-a ediție
Alba Iulia devine capitala cântecului popular militar! Festivalul Învățământului Militar, la a II-a ediție
Tinerii interpreți din instituțiile de învățământ militar din România se reunesc, în 5 și 6 noiembrie 2026, la Alba Iulia, pentru cea de-a doua ediție a Festivalului Învățământului Militar. Evenimentul aduce în prim-plan doina, balada și cântecul de joc, într-o competiție dedicată talentului și tradițiilor folclorice românești.
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia organizează, în perioada 5–6 noiembrie 2026, cea de-a II-a ediție a „Festivalului Învățământului Militar”, eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale, provenite din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri militari și subofițeri.
Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2026”.
Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etnofolclorice pe care o reprezintă. Prestațiile concurenților vor fi evaluate de un juriu format din personalități ale muzicii populare românești.
Prima seară a festivalului va fi dedicată concursului de interpretare și se va desfășura joi, 5 noiembrie, începând cu ora 18:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
Cea de-a doua seară va fi rezervată Galei Laureaților, programată vineri, 6 noiembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Pe scenă vor evolua laureații festivalului, elevi și absolvenți ai colegiului militar, precum și invitați.
Totodată, în foaierul Casei de Cultură a Studenților, începând cu ora 17:00, publicul va putea vizita expoziția „Renașterea din Cetate: Liceul Militar «Mihai Viteazul» în presa epocii (1975–1989)”, care readuce în atenție repere din istoria instituției.
Partenerii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.
Accesul la Gala Laureaților este gratuit, în baza unei invitații. Invitațiile pot fi ridicate de la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
sursa foto: Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
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