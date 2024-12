5-6 decembrie 2024 | Sesiunea științifică a studenților și masteranzilor filologi, ediția a XVII-a, la Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia: Peste 50 de studenți din țară și străinătate prezintă lucrări

Peste 50 de studenți din țară și din străinătate prezintă lucrări științifice la a XVII-a ediție a Sesiunii Științifice a Studenților și Masteranzilor Filologi în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va găzdui, în zilele de 5 și 6 decembrie 2024, a XVII-a ediție a Sesiunii Științifice a Studenților și Masteranzilor Filologi, un eveniment ce reunește peste 50 de studenți și masteranzi filologi din România și din străinătate.

Organizat de Departamentul de Litere din cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației împreună cu Centrul de Cercetare și Inovare în Educația Lingvistică, Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural și Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, evenimentul continuă o tradiție academică de excelență, oferind tinerilor cercetători o platformă pentru prezentarea rezultatelor științifice și schimbul valoros de idei.

Participanții vor prezenta lucrări din domenii precum literatură, lingvistică, traductologie și studii culturale, în limbile română, engleză, franceză și germană. Ediția din acest an aduce la Alba Iulia reprezentanți din cadrul a zece universități din România și trei universități din străinătate, printre care: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar din Pitești, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și instituția-gazdă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Din străinătate, participă studenți de la Universitatea din Novi Sad (Serbia), Universitatea Jagiellonă din Cracovia (Polonia) și Eurasian National University din Kazahstan.

Evenimentul debutează cu conferința plenară „How to Do Things with Anglicisms”, susținută de Dr. Annabella-Gloria Niculescu-Gorpin, CS II la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române și cadru didactic la Universitatea din București.

În cea de-a doua zi, vor avea loc și două workshop-uri: „Beyond Borders and Time: Celebrating the 300th Anniversary of the Great Turkmen Poet and Thinker Magtymguly Pyragy”, activitate coordonată de Conf. univ. dr. Marcela Ciortea și Lect. univ. dr. Andra-Iulia Ursa, la care va lua parte și delegația invitată de la International University for the Humanities and Development (IUHD) din Ashgabat, Turkmenistan. Al doilea workshop, „Path to a PhD: Understanding Research, Methods, and Thesis Development”, va fi susținut de doctoranzii Ioana-Camelia Brustur și Alexandru-Bogdan Pârlițeanu de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Conferința se va desfășura în format hibrid, iar informații referitoare la programul conferinței pot fi găsite pe site-ul evenimentului: http://sssmf.uab.ro/.

Evenimentul este organizat de Departamentul de Litere al Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Dorim să adresăm mulțumiri partenerului nostru, Consiliul Județean Alba, pentru sprijinul constant și contribuția semnificativă la susținerea acestui eveniment academic.

