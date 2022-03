4 martie 2022: Aproape 5.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial

„Sluga poporului”, serialul ucrainean în care Volodimir Zelenski joacă rolul principal: Un canal TV din România a cumpărat drepturile de difuzare

Pro TV a cumpărat serialul ucrainean „Servant of the People” / „Sluga poporului”, în care preşedintele Ucrainei Volodymyr Zelensky joacă rolul principal, anunţă TVmania.

Anunţul a fost făcut de către compania de distribuţie Eccho Rights, care a vândut licenţa serialului mai multor radiodifuzori importanţi, printre care şi Pro TV.

„În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului „Servant of the People”, creat de preşedintele Zelenskiy şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste”, a anunţat distribuitorul pe pagina sa de Instagram, precizând că urmează să facă şi o donaţie de 50.000 de euro către Crucea Roşie din Ucraina.

În plus, compania a anunţat că a eliminat din catalogul său de oferte producţiile ruseşti. Anunță PaginaDeMedia.ro