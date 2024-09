27-29 septembrie 2024 | Trupa de teatru Skepsis participă la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel”, de la Medgidia

Trupa de teatru Skepsis participă în perioada 27-29 septembrie 2024, cu susținerea Cercului Militar Alba, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de Teatru ,,Tanța și Costel” organizat la Medgidia.

Timp de trei zile, pe scenă vor urca 11 trupe și companii artistice din mai multe orașe ale țării : Medgidia, Roman, Mediaș, Brașov, Alba Iulia, Buzău, Lugoj. Se oferă publicului o serie de spectacole diverse ca gen și abordare. Festivalul reușește să atragă un public numeros la fiecare ediție, fiind un reper important în viața culturală și socială a orașului.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Medgidia, Casa de Cultură I.N.Roman- Medgidia, Garnizoana Medgidia și Cercul Militar Medgidia :

”Vă așteptăm cu mare drag la o nouă ediție a festivalului nostru, ce va avea loc între 27-29 septembrie la Cercul Militar din Medgidia! 11 trupe de teatru se reunesc pentru a oferi spectacole memorabile. Timp de 3 zile am pregătit momente pline de artă și emoție. Festivalul oferă o ocazie unică de a ne bucura de reprezentații impresionante și de a susține cultura locală” – Organizator Skepsis reprezintă din nou Alba Iulia și Cercul Militar Alba la acest eveniment, de această dată cu spectacolul ”Ăștia-s Balcanii” – un spectacol original inspirat de o serie de texte semnate de Matei Vișniec, cunoscut autor român contemporan.

”Revenim cu plăcere la un festival și un oraș care ne-a primit în fiecare an cu căldură și cu entuziasm. Publicul din Medgidia așteaptă an de an spectacolele cu Skepsis, fapt pentru care ne străduim mereu să surprindem și să venim cu propuneri noi. Anul acesta vom vorbi, în nota hazului de necaz specific românesc, despre Balcani, despre câteva caracteristici și stereotipii ale acestei atât de frământate zone.” – Viorel Cioflică, Skepsis.

Programul detaliat al evenimentului se regăsește pe pagina facebook dedicată acestuia : https://www.facebook.com/FestivalulTantaSiCostelMedgidia

