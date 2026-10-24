24 octombrie 2026 | Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba sunt sâmbătă, 24 octombrie 2026, cel puțin până la ora 8.00, sub incidența unei atenționări meteo imediate de ceață.

Ceața determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Este vizată de atenționarea meteo zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

UPDATE: Valabilitatea codului galben de ceață a fost prelungită până cel puțin la ora 10.00.

sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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