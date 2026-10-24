24 octombrie 2026 | Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate
Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate
Mai multe localități din județul Alba sunt sâmbătă, 24 octombrie 2026, cel puțin până la ora 8.00, sub incidența unei atenționări meteo imediate de ceață.
Ceața determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
Este vizată de atenționarea meteo zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.
UPDATE: Valabilitatea codului galben de ceață a fost prelungită până cel puțin la ora 10.00.
sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor electrice
Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor electrice Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia se reunește luni, 26 octombrie 2026, în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre cu implicații directe pentru unul dintre șantierele rutiere din […]
24 – 25 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
24 – 25 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 24 – 25 octombrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, […]
Trei bărbați, trimiși în judecată la Alba Iulia pentru violențe comise în grup: Ce li se reproșează
Trei bărbați, trimiși în judecată la Alba Iulia pentru violențe comise în grup: Ce li se reproșează Trei bărbați vor fi judecați pentru lovire sau alte violențe, după ce un judecător de cameră preliminară de la Judecătoria Alba Iulia a stabilit, prin încheierea pronunțată pe 20 octombrie 2026, că rechizitoriul procurorilor este legal întocmit și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariul și indemnizația de creștere a copilului ar putea fi cumulate pentru părinţii care se întorc mai devreme la serviciu. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Salariul și indemnizația de creștere a copilului ar putea fi cumulate pentru părinţii care se întorc mai devreme la serviciu....
România trece la noapte la ora de iarnă: Ceasurile se dau cu o oră în urmă și ora 4.00 devine ora 3.00. Medicii avertizează asupra efectelor
România trece la noapte la ora de iarnă: Ceasurile se dau cu o oră în urmă și ora 4.00 devine...
Știrea Zilei
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000...
Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie. Patinoar de 450 mp, concerte, trenulețul Moșului și surprize pentru vizitatori
Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie. Patinoar de 450 mp, concerte, trenulețul Moșului și surprize...
Curier Județean
Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor electrice
Modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din Alba Iulia: Ce demersuri se fac pentru mutarea rețelelor...
24 – 25 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
24 – 25 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...