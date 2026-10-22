23 octombrie – 4 noiembrie 2026 | Strada Emil Racoviță din Alba Iulia: Circulație închisă temporar spre strada Hațeg. Rute alternative

Primăria Municipiului Alba Iulia informează cetățenii că, în perioada 23.10- 04.11.2026, circulația rutieră va fi închisă temporar în zona străzii Emil Racoviță spre strada Hațeg în cartierul Bărăbanț, în vederea executării lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Pentru asigurarea continuității circulației rutiere, conducătorii auto sunt rugați să utilizeze următoarele rute alternative:

*Ruta 1: Strada Streiului → Strada Poiana Ruscăi → Strada Parâng → Strada Zenit.

*Ruta 2: Strada Streiului → Strada Hațeg → Strada Retezat → Strada Parâng → Strada Zenit.

„Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să circule cu prudență. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!”, au precizat reprezentanții admnistrației locale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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