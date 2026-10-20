20 octombrie 2026 | Acțiune în forță pe DN 1, în Alba și județele limitrofe: 96 de amenzi și 6 certificate de înmatriculare retrase în județul nostru
Acțiune în forță pe DN 1, în Alba și județele limitrofe: 96 de amenzi și 6 certificate de înmatriculare retrase în județul nostru
Polițiștii rutieri din Alba, în colaborare cu echipaje din județele limitrofe și specialiști ai Registrului Auto Român, au desfășurat marți, 20 octombrie 2026, o acțiune de tip „RELEU” pe DN 1, pentru creșterea siguranței rutiere. În județul Alba, controalele s-au soldat cu 96 de sancțiuni contravenționale, dintre care 67 pentru depășirea limitei legale de viteză, și retragerea a șase certificate de înmatriculare.
„Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.
Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.
În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 96 de sancțiuni contravenționale, dintre care 67 pentru depășirea limitei legale de viteză, 14 pentru neportul centurii de siguranță și 15 pentru alte abateri.
Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 6 certificate de înmatriculare.
Totodată, au fost efectuate 65 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.
sursa: IPJ Alba
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