20 de panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a primăriei din Berghin: A fost solicitate avizul din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Eficientizare energetică Primărie Berghin”, proiect în valoare de 134.886,00 de lei.

Avand in vedere noua legislatie din Romania privind prosumatori se va alege un sistem on-grid, ceea ce va permite injectarea in retea a surplusului de energie electrica produs.

Sitemul fotovoltaic, este format din 20 de panouri fotovoltaice, montate pe profile fixate pe profile metalice pe terenul primariei, panourile vor fi împartite in doua seri cate 10 buc pentru fiecare, corelat cu tensiunea de intrare in invertoare.

S-au avut in vedere panouri fotovoltaice performante cu putere mare pe unitatea de suprafata si eficienta foarte buna in ce priveste transformarea energiei radiatiei solare in energie electrica.

Grupurile de panouri se vor lega la cutii de conexiuni, care ulterior grupat vor fi racordate la intrarea in invertor, pentru realizarea conversiei parametrilor energiei electrice, din curent continuu in curent alternativ. Conexiunea pana la invertor se va face prin cabluri de energie electrica pozate in copex metalic, sau aparent pe perete cu ajutorul jgheaburilor din PVC.

Amplasarea panourilor este orientata inspre sud, la un unghi de inclinare de 35 de grade. Panourile fotovoltaice sunt grupate astfel incat sa asigure putere de intrare a modulelor de invertoare.

Proiectul “Eficientizare energetică primărie Berghin”, poate constitui obiectivul unui proiect de investiţie ce poate fi realizat prin finanţare prin Fonduri Europene.

Realizarea proiectului prezinta avantaje economice si din punct de vedere al protectiei mediului prin:

educerea gradului de poluare ;

reducerea cheltuielilor pentru energia electrica;

dezvoltarea mediului local de afaceri;

Oportunitatea realizarii investitiei consta in – indeplinirea obligatiilor autoritatilor locale, judetene si regionale – structuri care au responsabilitatea directa de a asigura realizarea unei infrastructuri rurale, identificata in acest caz printr-un sistem de alimentare cu energie electrica, in conformitatea cu cerintele legislatiei si strategiilor actuale, tinand cont de prioritatile sectoriale identificate.

Prin eficientizarea energetica se urmareste realizarea urmatoarelor obiective: