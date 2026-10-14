14-15 noiembrie 2026 | Prima ediție a NASA Space Apps Challenge organizată în Alba Iulia: Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro. Unde se fac înscrierile

Prima ediție a NASA Space Apps Challenge organizată în Alba Iulia: Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro. Unde se fac înscrierile

Trei echipe de tineri vor primi premii în valoare totală de 6.000 de euro pentru ideile construite în 48 de ore cu datele deschise ale NASA, la prima ediție a NASA Space Apps Challenge organizată în Alba Iulia, în perioada 14–15 noiembrie, la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai.

Premiile sunt oferite de TRANSAVIA, partenerul principal al hackathonului, iar înscrierile se pot face până pe 8 noiembrie.

Alba Iulia, gazdă a celui mai mare hackathon global anual,

Alba Iulia devine anul acesta, pentru prima dată, gazdă a celui mai mare hackathon global anual, în cadrul căruia participanți din toată lumea folosesc datele deschise ale NASA pentru a construi soluții la probleme reale, de pe Pământ și din spațiu. Ediția locală, organizată de Dare.Gen sub egida Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026, se alătură edițiilor din București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova și va reuni aproximativ 100 de tineri cu vârste între 14 și 35 de ani.

Provocările ediției 2026 au fost deja lansate de NASA și pot fi explorate pe site-ul competiției. Lor li se adaugă o provocare specială propusă de TRANSAVIA, la care participanții vor putea lucra în cadrul hackathonului, pornind de la probleme concrete și de la întrebarea cum pot fi folosite datele și tehnologia pentru a ajunge la soluții cu potențial de aplicare în lumea reală.

„Inovația are valoare atunci când poate trece dintr-o prezentare în lumea reală și poate face un proces mai bun, mai precis sau mai eficient. Așa am construit performanța TRANSAVIA în cei peste 35 de ani de când activăm: am testat, am investit și am aplicat tehnologii care, în timp, au schimbat felul în care producem și au ridicat standardele sectorului. Am făcut asta înainte ca digitalizarea, inteligența artificială sau sustenabilitatea să devină teme centrale în business, pentru că performanța înseamnă să vezi mai devreme ce poate fi făcut mai bine și să ai capacitatea de a transforma ideea în realitate, la scară. Astăzi avem la dispoziție date satelitare, inteligență artificială și instrumente de analiză care deschid posibilități greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani. La NASA Space Apps Challenge susținem cei aproximativ 100 de tineri care vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a transforma datele deschise ale NASA în soluții pentru probleme reale de pe Pământ și din spațiu, care pot fi explorate pentru aplicabilitate într-un context real”, declară Theodora Popa-Liteanu, vicepreședinte TRANSAVIA.

Echipa de pe primul loc primește 3.000 de euro, cea de pe locul al doilea 2.000 de euro, iar cea de pe locul al treilea 1.000 de euro. Premiile sunt gândite ca un stimulent în plus pentru tinerii care vor să își testeze ideile într-un cadru în care au la dispoziție date, mentori și un juriu care le ascultă proiectul.

Hackathonul se adresează atât celor cu experiență în tehnologie, programare sau știință, cât și celor aflați la început de drum. Participarea nu cere experiență în programare, iar echipele sunt încurajate să adune laolaltă abilități și interese diverse. Pe parcursul celor 48 de ore, participanții vor lucra cu sprijinul mentorilor, iar la final își vor prezenta proiectele în fața unui juriu. Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și sunt selectate pentru nominalizare pot avansa în etapa globală, unde concurează alături de echipe din întreaga lume pentru titlul de Global Winners. Câștigătorii globali sunt invitați la o facilitate NASA, unde își prezintă proiectele în comunitatea internațională Space Apps.

Înscrierile se fac pe site-ul oficial al competiției: https://www.spaceappschallenge.org/2026/local-events/alba-iulia/?tab=details

Pentru Dare.Gen, organizația care construiește un ecosistem antreprenorial pentru tinerii aflați la început de drum, cu accent pe etapele de pre-incubare, incubare și pre-accelerare, hackathonul face parte din aceeași direcție: să aducă oportunități internaționale mai aproape de tinerii din orașele mai mici, unde accesul la programe și la ecosisteme de inovație este adesea mai limitat. Un tânăr poate intra în ecosistemul Dare.Gen fără resurse și fără experiență antreprenorială, doar cu o idee și cu dorința de a încerca.

„Credem că accesul la antreprenoriat nu ar trebui să fie condiționat de resursele financiare, de experiența anterioară sau de existența unei rețele profesionale. În realitate, acestea sunt adesea barierele care îi împiedică pe tineri să își testeze ideile. De aceea, programele Dare.Gen sunt construite în jurul suportului early-stage: acces la mentorat, resurse tehnice, feedback, comunități de practică și oportunități de networking, într-un mediu în care tinerii pot experimenta. NASA Space Apps Challenge reflectă această abordare. Participanții pot veni cu niveluri diferite de experiență, pot forma echipe interdisciplinare și pot lucra pe probleme reale, folosind resurse pe care, individual, poate nu le-ar avea la dispoziție. Aceștia au acces la date reale, mentori și un cadru în care pot testa, în doar 48 de ore, potențialul unei idei. Vrem ca astfel de experiențe să devină un punct de intrare accesibil în antreprenoriat și inovare”, declară Paul Bucuman, manager operațional Dare.Gen.

Despre NASA Space Apps Challenge

NASA Space Apps Challenge este cel mai mare hackathon global anual, în cadrul căruia participanții folosesc datele deschise ale NASA pentru a construi soluții la probleme reale de pe Pământ și din spațiu. Competiția se adresează programatorilor, inginerilor, oamenilor de știință, designerilor, specialiștilor în storytelling, elevilor, studenților și tuturor celor interesați de tehnologie și inovare, indiferent de nivelul de experiență. Lansat în 2012, hackathonul a reunit până acum peste 487.000 de participanți din 190 de țări și teritorii, se arată într-un comunicat transmis de Dare.Gen.

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