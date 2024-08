13-14 august 2024 | Zilele Chișinăului la Alba Iulia & Suflet de Român: Defilarea portului popular, lansări de carte și regal folcloric în Piața Cetății

Prin relațiile de înfrățire dintre Alba Iulia și Chișinău, în 13 și 14 august vom sărbători cultura tradițională în Cetatea Alba Carolina. Evenimentele dedicate nu doar frumuseții și bogăției culturii tradiționale, ci și legăturilor profunde și autentice dintre două inimi românești: Alba Iulia și Chișinău vor propune celebrarea patrimoniului nostru comun, valorile ce ne unesc și spiritul ce transcende hotarele.

Ne bucurăm să avem alături artiști și invitați speciali din Republica Moldova și România, care vor împărtăși cu noi tradiții, într-o atmosferă de prietenie și respect reciproc. Fiecare moment petrecut împreună este o mărturie vie a legăturii indestructibile dintre Chișinău și Alba Iulia, unite prin istorie, limbă și cultură.

Zilele Chișinăului la Alba Iulia & Suflet de Român

13 august, ora: 17:00 – Locația Biblioteca „Lucian Blaga” Alba Iulia

• lansare de carte Nicolae Spătaru

o Omul izgonit de ceasuri, proză scurtă, ediția a II-a, ed. Junimea

o Nebunul cu o singură fereastră, poeme, ed. Vinea

• Recital chitară Silvan Stâncel

14 august, ora 14:00 – Itinerant Poarta a III-a – Palatul Principilor

Defilarea portului popular din colecția „Șezătoarea Basarabia” – cămașa cu altiță, fondator Olesea Enachi – artist plastic, membru UAP

14 august, ora 14:30 – Palatul Principilor Transilvaniei

• lansare de carte Varvara Buzilă – doctor în filologie, etnograf și muzeograf, conferențiar științific

o Retorică vestimentară: cămașa cu altiță / Rhetoric of dress: the blouse with „altiță”

o Creatori, purtători și admiratori ai costumului tradițional în secolul al XXI-lea

• Expoziție de ii realizate după modele vechi de către Maria Anca, purtător de competente

• Cea mai mare șezătoare tradițională organizată în Cetatea Marii Uniri la care și-au confirmat prezența: Asociația „Vatra” din Geoagiu de Sus; Asociația „Iia Călătoare” din Țara Făgărașului; Șezătoarea Avrig; Șezătoarea Apuseni; Șezătoarea Argeș; Șezătoarea Muscel; Șezătoarea „Altițe de Galați”; Șezătoarea „Arta acului la Cluj”; „Casa de parade” – Milano; Marin Taica – meșter popular, realizator de jucării din lemn; Român Violeta Karmen – dantelareasă din Feldioara; Maria Dumitru – meșter popular din Roșia Montană

14 august, ora 19:00 – Piața Cetății

Regal folcloric „Suflet de Român”

Orchestra Fraților Advahov, dirijor Vitalie și Vasile Advahov

Interpreți: Grupul Anghelos, Cristina Todor, Ionuț Didi Cojocaru, Roxana Goia, Ansamblul „Cindrelul Junii Sibiului”, Cătălin Hașa, Bogdan Toma, Oana Bozga Pintea, Bogdan Cioranu, Grupul instrumental „Codru De România”, Niculina Stoican, Cornelia și Lupu Rednic, Marius Ciprian Pop, Alexandru Pal și Roxana Reche, Marcel Pavel, Sava Negrean Brudașcu, Mioara Velicu

Prezentator: Iuliana Tudor

