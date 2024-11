10.000 de cărți școlilor din Republica Moldova, cea mai mare donaţie de carte făcută de o entitate privată din România, realizată de cotidianul Făclia de Cluj

10.000 de cărți în limba română au fost donate unor școli din Republica Moldova de către cotidianul Făclia de Cluj. Potrivit redactorului șef al publicației, Cosmin Puriș, aceasta este cea mai mare donație făcută de o entitate privată din România către Republica Moldova.

„Donăm 10.000 de cărţi bibliotecilor din zona de nord a Republicii Moldova unde fondul de carte în limba română este extrem de redus. Făclia de Cluj are o mare tradiţie în ceea ce priveşte donaţia de carte pentru românii de peste Prut. În cei peste 30 de ani care au trecut de la prăbuşirea URSS am organizat numeroase transporturi de carte pentru Basarabia. Am dotat biblioteci din Cornova, Chişinău, Căuşeni, Soroca, dar şi din alte zone. Totodată, până în 2004, cotidianul nostru a acordat burse studenţilor basarabeni care studiau la Cluj. Şi acum, la aniversarea a 35 de ani de apariţie neîntreruptă a cotidianului Făclia de Cluj, am considerat că gestul cel mai important pe care putem să-l facem pentru societate este să contribuim la răspândirea cărţii în limba română în localităţile de peste Prut”, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Cosmin Puriş.

El a adăugat că este cea mai mare donaţie de carte făcută de o entitate privată din România pentru Republica Moldova şi că volumele vor ajunge cu sprijinul organizaţiei studenţeşti Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj la biblioteci din Basarabia unde cărţile în limba română reprezintă doar 10% din fondul de carte.

„Mulţumim redacţiei Făclia de Cluj pentru demersul de a creşte fondul de carte în limba română din Republica Moldova. Cel mai cunoscut cotidian clujean a fost şi rămâne un adevărat susţinător al procesului de consolidare a culturii româneşti din Basarabia. Cultura şi cartea sunt salvarea unei educaţii corecte. Organizaţia noastră îşi propune să continue acest proiect pentru ca şi alte biblioteci să poată mări fondul de carte în limba română”, a afirmat preşedintele Grupului de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca, Ion Fântână.

Grupul de Iniţiativă Basarabeană (GIB) este o asociaţie nonguvernamentală care reuneşte studenţi şi elevi basarabeni din centrul universitar Cluj-Napoca. Prin activităţile pe care le derulează, GIB încearcă să le dezvolte tinerilor basarabeni capacităţile intelectuale, spiritul de echipă şi abilităţile de comunicare. Totodată, prin intermediul GIB studenţii şi elevii basarabeni au posibilitatea de a se implica într-o serie de activităţi culturale şi studenţeşti. Organizaţia a fost înfiinţată în 2004 şi a reuşit să devină una dintre cele mai active asociaţii studenţeşti din Centrul Universitar Cluj.

