Președintele FS din Administrația Națională a Penitenciarelor: Am convenit cu ministrul Justiției ca proiectul de majorare a salariilor să fie gata până săptămâna viitoare

Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FS ANP), Sorin Dumitrașcu, a declarat miercuri, 16 august, după întâlnirea avută cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, că s-a convenit ca proiectul privind majorarea salarială să fie gata până săptămâna viitoare, afirmând că ministrul va promova un memorandum privind suplimentarea posturilor din sistemul penitenciar.

„Am convenit că proiectul cu până la 15% majorare va fi gata până săptămâna viitoare, fie că îl face Ministerul Justiției, fie că îl face Ministerul Muncii și va fi promovat în Guvern. Am convenit pe suplimentarea statelor, că aceasta se va întâmpla către sfârșitul lunii septembrie, ministrul va merge cu un memorandum în Guvern și vom primi acea suplimentare de state și vom continua concursurile. (…) Minim o mie de posturi vor fi suplimentate. (…)Ministrul a fost de acord și susține asta”, a declarat, pentru AGERPRES, Sorin Dumitrașcu.

El a adăugat că s-a mai convenit și modificarea statutului, în sensul modificării denumirii instituției după modelul italian.

„Am mai convenit pe statut, știți că am tot cerut unele modificări pe statut, pe partea de protecție a personalului, am cerut și schimbarea denumirii — că noi ne numim funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare — și am cerut să mergem după modelul italian care are instituția denumită Poliția penitenciară, adică să avem și noi o imagine, un statut și o identitate profesională”, a precizat Dumitrașcu.

Sorin Dumitrașcu a arătat că majorarea salariului de bază va fi promovată prin ordonanță de urgență, iar celelalte modificări vor fi aduse prin proiect de lege.

sursa: agerpres