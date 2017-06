Albaiulianul Mihai Mincă (CFR Cluj), dorit de Mircea Rednic la Mouscron! Portarul ex-unirist are şansa primei aventuri externe, în Belgia

Cel mai vechi echipier din efectivul CFR Cluj, portarul albaiulian Mihai Mincă este dorit de antrenorul român Mircea Rednic, în Belgia, la Mouscron, echipă ce a evitat in extremis retrogradarea sub comanda acestuia. Mincă, în vârstă de 32 de ani, are oportunitatea primei aventuri externe din carieră, în cazul în care se vor concretiza discuţiile din această perioadă.

Mutarea se poate produce în zilele următoare, Rednic cunoscându-l pe goalkeeperul ardelean din „Giuleşti”, unde Mincă a evoluat în perioada 2005-2007. „Mai am contract cu CFR Cluj încă un an şi jumătate. Există posibilitatea să ajung în Belgia, dar încă mai sunt anumite chestiuni de pus la punct şi trebuie să aştept concretizarea acestei oportunităţi„, a precizat Mihai Mincă, aflat la Poiana Braşov, în cantonament cu CFR Cluj.

În acest moment Mincă este cel mai vechi echipier din efectivul formaţiei din „Gruia”, acesta ajungând la CFR Cluj în iarna anului 2011, de la FC Braşov, trăind cele mai importante realizări din carieră. Campion cu CFR Cluj în 2012, jucătorul originar din Cetatea Marii Uniri a mai câştigat şi Cupa României vara trecută.

În ediţia trecută de campionat, 2016-2017, Mihai Mincă a bifat 23 de prezenţe între buturile formaţiei clujene, preluată recent de Dan Petrescu. CFR-ul va încheia în 21 iunie stagiul de pregătire din ţară, urmat de un al doilea stagiu de pregătire în Slovenia, la Maribor, între 24 iunie şi 7 iulie.

Mincă a mai evoluat la CS Zlatna, Unirea Alba Iulia, Gloria Buzău şi FC Braşov, cota sa de piaţă fiind de 250.000 de euro, conformt transfermarkt.de.