Vremea se schimbă radical în România: Ploi în mare parte din țară, vânt puternic și temperaturi de până la 10 grade

După câteva zile cu soare și temperaturi de 20 de grade, toamna se răzgândește și își intră în drepturi cu ploi și vânt în aproape toată țara. A fost emisă și o informare meteorologică, valabilă până vineri, 23 octombrie 2026.

În intervalul menționat va ploua, joi (22 octombrie) în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

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