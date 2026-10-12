Video | Tânăr din Blaj trimis în judecată pentru furt calificat: Ar fi furat două biciclete din același bloc, în două seri consecutive
Tânăr din Blaj trimis în judecată pentru furt calificat: Ar fi furat două biciclete din același bloc, în două seri consecutive
Un tânăr cercetat în stare de libertate urmează să fie judecat pentru două furturi de biciclete comise în două seri consecutive, din fața aceluiași bloc. Judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Blaj a constatat, prin încheierea din 9 octombrie 2026, că sesizarea instanței și actele de urmărire penală sunt legale și a dispus începerea judecății.
Ce i se reproșează tânărului
Procurorii l-au trimis în judecată pe tânărul din Blaj pentru furt calificat în formă continuată, cu două acte materiale, comise la 10 și 11 septembrie 2025. Potrivit rechizitoriului, în seara de 10 septembrie 2025 inculpatul se plimba pe străzile orașului și a ajuns în fața unui bloc, unde a observat un rastel metalic cu mai multe biciclete. A decis să sustragă una dintre ele: a înlăturat sistemul antifurt și a plecat cu bicicleta unei locatare, o bicicletă gri, cumpărată cu aproximativ opt ani în urmă și lăsată acolo în jurul orei 15:00, în ziua respectivă. Proprietara a descoperit furtul abia a doua zi, în jurul orei 00:15, când s-a întors de la serviciu.
În seara de 11 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, inculpatul și-a amintit, susține acuzarea, de rastelul din care luase prima bicicletă și s-a întors. A forțat sistemul antifurt al unei alte biciclete, o RockRider albă, achiziționată în iulie 2025 de o altă locatară a blocului. Proprietara o lăsase în rastel în jurul orei 20:00 și a aflat de dispariție a doua zi, în jurul orei 11:00, de la un vecin.
Cum au fost găsite bicicletele
Ambele biciclete au fost duse la locuința inculpatului din Blaj, de pe strada Livezii, unde acesta locuia la momentul faptelor fără forme legale și unde ulterior și-a stabilit domiciliul. Pe 17 septembrie 2025, polițiștii le-au identificat acolo și le-au ridicat. Bunurile au fost restituite proprietarelor.
Despăgubiri și poziția inculpatului
Inițial, fiecare dintre cele două persoane vătămate se constituise parte civilă cu câte 900 de lei, reprezentând valoarea bicicletei. După recuperarea bunurilor, ambele au declarat că nu mai au pretenții civile. Inculpatul a recunoscut și a regretat fapta și nu are antecedente penale, se arată în încheiere.
Cum a decurs urmărirea penală
Urmărirea penală a început „in rem” la 16 septembrie 2025, în două dosare separate, câte unul pentru fiecare furt. A doua zi, procurorul a dispus reunirea lor, pe motiv că faptele au fost comise de același autor, la o zi distanță și prin același mod de operare. Tot atunci s-a schimbat încadrarea juridică în furt calificat în formă continuată și s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect, ordonanță confirmată la 6 octombrie 2025. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare la 11 februarie 2026.
sursa: ReJust
sursa video: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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