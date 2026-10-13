VIDEO | Șoseaua din Apuseni care îți taie respirația, transformată dintr-o potecă de pământ într-un traseu spectaculos, cu o coborâre care îți dă senzația că te prăbușești în gol

Drumul Valea Uzei, din comuna Râmeț, transformat dintr-o potecă de pământ într-unul dintre cele mai frumoase drumuri din Apuseni: „Experiență de vis. E de venit și de admirat”

Drumul comunal 128 din comuna Râmeț, cunoscut și sub numele de Drumul Valea Uzei, a fost recent asfaltat, devenind unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din județul Alba.

Drumul Valea Uzei are o lungime totală de aproximativ 4,6 kilometri, iar valoarea investiției a fost de 7 milioane de lei. Astfel, în urma lucrărilor, drumul, care în trecut era o simplă potecă de pământ, s-a transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase trasee rutiere din județ.

Unul dintre lucrurile care merită menționate despre acest drum este diferența foarte mare de nivel. Șoferii mașinilor de mari dimensiuni care ajung în zonă au, pe alocuri, impresia că se prăbușesc, atunci când coboară.

Ce spun vizitatorii despre Drumul Valea Uzei

Mihaela, o femeie din Brașov, a povestit că a aflat recent despre existența drumului și a acestei zone și a venit să le descopere. Aceasta a rămas „fără cuvinte” și spune că experiența a fost „incredibilă”:

,,Incredibil mi se pare. Noi acum 5 minute am aflat de zona asta și venim să descoperim și noi ce e nou pe aici. Fără cuvinte. Nu m-aș fi gândit, dar sunt sigură că sunt multe alte drumuri pe care nu le-am văzut niciodată. Și urmează să le descoperim.”, a explicat Mihaela.

Gabriel, venit tot din Brașov, spune că a aflat despre zonă de la mai mulți motocicliști care au vizitat-o recent și care i-au recomandat drumul. Acesta a spsu că este impresionat atât de starea foarte bună a drumului, cât și de peisajele de toamnă și de accesul către vechea mănăstire din zonă:

,,Am aflat de la niște prieteni motocicliști care au venit de curând și au zis că e absolut superb, poți să te duci fără nicio problemă. Și am zis că acum e momentul, mai ales că e toamnă. E superbă imaginea, copaci, lumina asta printre copaci. Experiență de vis. Oamenii, ca întotdeauna, superbi, calzi și binevoitori. E de venit. E de venit și de admirat. Cu păstrarea naturii așa intactă, fără gunoaie și fără prostii, ar fi bine dacă toată lumea ține cont de micile detalii.”, a explicat Gabriel.

Primarul din Comuna Râmeț: ,,E un drum magnific. Foarte important pentru zona turistică”

Vasile Raica, primarul din Comuna Râmeț, a transmis că drumul este ,,magnific” de circulat și că o să fie foarte important pentru turismul din zonă:

,,E un drum magnific, circulat de foarte mulți turiști, atât străini cât și din țară. Foarte important pentru zona turistică care va avea viitor mare în Râmeț.”, a explicat edilul.

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