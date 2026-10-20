Video | Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului
Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a ajuns, mar’i, 20 octombrie 2026, la Alba Iulia, purtând un mesaj care depășește granițele unei manifestări sportive: recunoștință pentru eroii României, respect pentru veteranii de război și solidaritate cu militarii răniți în misiuni și teatre de operații.
Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, inițiativa reunește militari activi și în rezervă, veterani, sportivi și voluntari care străbat țara în alergare sau pe bicicletă, purtând ștafetele în culorile Drapelului Național. Proiectul a fost inițiat în 2014 de voluntarii Invictus România și a devenit, de-a lungul anilor, un reper național al implicării civice și al respectului față de cei care au servit țara.
Un mesaj care se poartă kilometru cu kilometru
În spatele fiecărui tronson parcurs se află o idee simplă, dar puternică: sacrificiul eroilor nu trebuie uitat, iar camarazii care continuă lupta pentru recuperare nu trebuie lăsați singuri.
Ștafeta Veteranilor se desfășoară în perioada 1–25 octombrie 2026, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu –, care traversează România și reunesc comunități în jurul valorilor naționale. Pe parcurs, participanții se opresc la monumente și cimitire ale eroilor, unde sunt organizate momente de reculegere și ceremonii de predare-primire a ștafetei.
Traseul Galben a legat Blajul de Alba Iulia, marți, 20 octombrie 2026, urmând ca ștafeta să își continue drumul spre Câmpia Turzii în ziua următoare.
Alba Iulia – istorie, memorie și responsabilitate
Sosirea ștafetei în orașul Marii Uniri conferă evenimentului o încărcătură simbolică aparte. Într-un loc în care istoria națională este prezentă la fiecare pas, mesajul Invictus vorbește despre continuitatea valorilor pentru care generații de români au luptat: demnitate, curaj, solidaritate și devotament.
Participarea comunității locale, alături de militari și elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, întărește legătura dintre memoria istorică și responsabilitatea generațiilor tinere. Nu este doar un gest de comemorare, ci și o invitație la implicare, respect și sprijin concret pentru cei care poartă urmele sacrificiului militar.
Destinația finală: Carei, de Ziua Armatei României
După mii de kilometri și numeroase opriri în comunitățile țării, cele trei trasee ale Ștafetei Veteranilor Invictus urmează să se reunească la Carei, pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României.
Locul are o semnificație istorică profundă: la 25 octombrie 1944 s-a încheiat eliberarea teritoriului național în cel de-Al Doilea Război Mondial. Sosirea ștafetei va marca astfel încheierea unui parcurs dedicat memoriei, unității și recunoștinței.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența
Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat marți, 19 octombrie 2026, mai multe activități educativ-preventive în unități de învățământ din județ, în contextul […]
Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă
Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă Aproape toți candidații prezenți la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba au obținut calificativul „PROMOVAT”. Rezultatele inițiale au fost afișate de Inspectoratul Școlar Județean Alba în […]
Incendiu în Alba Iulia: Arde acoperișul unei hale pe strada Ampoița
Incendiu în Alba Iulia: Arde acoperișul unei hale pe strada Ampoița Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 14.30, la acoperișul unei hale de pe strada Ampoița din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea incendiului izbucnit în municipiul Alba Iulia, pe strada Ampoița. Este vorba despre un incendiu ce se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează
Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează Guvernul propus...
Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei mondiale
Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei...
Știrea Zilei
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba Prefectul de Alba, Nicolae Albu, și-a...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean Delegații organizațiilor locale USR din Alba...
Curier Județean
FOTO | Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența
Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au...
Video | Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului
Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului...
Politică Administrație
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...