Video | Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului

Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului

Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a ajuns, mar’i, 20 octombrie 2026, la Alba Iulia, purtând un mesaj care depășește granițele unei manifestări sportive: recunoștință pentru eroii României, respect pentru veteranii de război și solidaritate cu militarii răniți în misiuni și teatre de operații.

Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, inițiativa reunește militari activi și în rezervă, veterani, sportivi și voluntari care străbat țara în alergare sau pe bicicletă, purtând ștafetele în culorile Drapelului Național. Proiectul a fost inițiat în 2014 de voluntarii Invictus România și a devenit, de-a lungul anilor, un reper național al implicării civice și al respectului față de cei care au servit țara.

Un mesaj care se poartă kilometru cu kilometru

În spatele fiecărui tronson parcurs se află o idee simplă, dar puternică: sacrificiul eroilor nu trebuie uitat, iar camarazii care continuă lupta pentru recuperare nu trebuie lăsați singuri.

Ștafeta Veteranilor se desfășoară în perioada 1–25 octombrie 2026, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu –, care traversează România și reunesc comunități în jurul valorilor naționale. Pe parcurs, participanții se opresc la monumente și cimitire ale eroilor, unde sunt organizate momente de reculegere și ceremonii de predare-primire a ștafetei.

Traseul Galben a legat Blajul de Alba Iulia, marți, 20 octombrie 2026, urmând ca ștafeta să își continue drumul spre Câmpia Turzii în ziua următoare.

Alba Iulia – istorie, memorie și responsabilitate

Sosirea ștafetei în orașul Marii Uniri conferă evenimentului o încărcătură simbolică aparte. Într-un loc în care istoria națională este prezentă la fiecare pas, mesajul Invictus vorbește despre continuitatea valorilor pentru care generații de români au luptat: demnitate, curaj, solidaritate și devotament.

Participarea comunității locale, alături de militari și elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, întărește legătura dintre memoria istorică și responsabilitatea generațiilor tinere. Nu este doar un gest de comemorare, ci și o invitație la implicare, respect și sprijin concret pentru cei care poartă urmele sacrificiului militar.

Destinația finală: Carei, de Ziua Armatei României

După mii de kilometri și numeroase opriri în comunitățile țării, cele trei trasee ale Ștafetei Veteranilor Invictus urmează să se reunească la Carei, pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României.

Locul are o semnificație istorică profundă: la 25 octombrie 1944 s-a încheiat eliberarea teritoriului național în cel de-Al Doilea Război Mondial. Sosirea ștafetei va marca astfel încheierea unui parcurs dedicat memoriei, unității și recunoștinței.

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