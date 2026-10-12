Video | Aiudeanul Andrei Cordea, pasă de gol în SuperLiga, la Mioveni: Vezi aici centrarea remarcabilă pe care a reușit-o
Aiudeanul Andrei Cordea, pasă de gol în SuperLiga, la Mioveni: Vezi aici centrarea reamracbilă pe care a reușit-o
Fotbalistul aiudean Andrei Cordea a fost autorul unei pase de gol remarcabile, luni, 12 octombrie 2026, în meciul din SuperLiga de la Mioveni.
Este vorba de partida dintre FC Argeș Pitești și CFR Cluj.
În minutul 58 al partidei, Andrei Cordea a trimis o centrare înaltă către Kresic, care a reluat cu capul, de la câțiva metri, trimițând mingea în plasă.
Scorul a devenit astfel 1-0 în favoarea CFR-ului.
Acesta avea să fie rezultatul final.
Confruntarea din județul Argeș a fost și un duel al aiudenilor. Antrenorul principal al gazdelor este Bogdan Andone, în vreme ce Andrei Cordea se dovedește în acest sezon o adevărată „gură de foc” a formației din Gruia.
Andrei Cordea a fost integralist la oaspeți, primind nota 6,1 pe Flash Score.
sursa video: Fotbal Romania / Prima Sport
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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