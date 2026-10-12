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Video | Aiudeanul Andrei Cordea, pasă de gol în SuperLiga, la Mioveni: Vezi aici centrarea remarcabilă pe care a reușit-o

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Aiudeanul Andrei Cordea, pasă de gol în SuperLiga, la Mioveni: Vezi aici centrarea reamracbilă pe care a reușit-o

Fotbalistul aiudean Andrei Cordea a fost autorul unei pase de gol remarcabile, luni, 12 octombrie 2026, în meciul din SuperLiga de la Mioveni.

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Este vorba de partida dintre FC Argeș Pitești și CFR Cluj.

În minutul 58 al partidei, Andrei Cordea a trimis o centrare înaltă către Kresic, care a reluat cu capul, de la câțiva metri, trimițând mingea în plasă.

Scorul a devenit astfel 1-0 în favoarea CFR-ului.

Acesta avea să fie rezultatul final.

Confruntarea din județul Argeș a fost și un duel al aiudenilor. Antrenorul principal al gazdelor este Bogdan Andone, în vreme ce Andrei Cordea se dovedește în acest sezon o adevărată „gură de foc” a formației din Gruia.

Andrei Cordea a fost integralist la oaspeți, primind nota 6,1 pe Flash Score.

sursa video: Fotbal Romania / Prima Sport

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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