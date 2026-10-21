Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că autoritățile locale din comuna Cetatea de Baltă au depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere drum de interes local – Drum comunal DC 32 – Tronsonul 1″.
Un drum pietruit, cu probleme la fiecare ploaie
Drumul comunal DC 32 pornește din DJ 142K și se întinde pe 2,435 kilometri, în extravilanul și intravilanul localității Crăciunelu de Sus. Documentația depusă la Direcția Județeană de Mediu Alba vizează tronsonul 1, între km 0+000 și km 1+230, adică 1.230 de metri.
În prezent, drumul are un strat de piatră spartă de 40 de centimetri grosime, conform studiului geotehnic din 2024, și nu are îmbrăcăminte asfaltică. Șanțurile sunt neamenajate și neregulate, iar cele două podețe tubulare existente, de la km 0+475 și km 1+175, sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare. Partea carosabilă are între 3 și 5 metri lățime.
În memoriu se arată că, în perioadele cu precipitații, circulația devine dificilă, afectând accesul riveranilor și al vehiculelor agricole. Drumul face legătura între localitățile Tătârlăua și Crăciunelu de Sus, respectiv Tăuni și Crăciunelu de Sus. Pantele transversale nu sunt respectate pe cea mai mare parte a traseului, astfel că apa stagnează pe platformă și se infiltrează în corpul drumului, accentuând degradările: gropi, cedări de terasament, șanțuri și podețe colmatate. Potrivit expertizei tehnice, starea tehnică este rea.
Ce prevede proiectul
Traseul proiectat se suprapune peste cel existent, cu mici corecții de aliniament și de curbe, astfel că nu sunt necesare exproprieri.
Profilul transversal include:
*o singură bandă de circulație, cu parte carosabilă de 4 metri;
*benzi de încadrare de câte 0,25 metri;
*acostamente din piatră spartă de câte 0,5 metri pe ambele părți;
*platformă totală de 5,5 metri;
*pantă transversală de 2,5% spre șanț.
Sistemul rutier este de tip elastic SR8, cu următoarele straturi:
*4 cm strat de uzură BA16;
*6 cm strat de legătură BADPC22.4;
*12 cm piatră spartă compactată;
*scarificarea și reprofilarea sistemului rutier existent.
Suprafața estimată a părții carosabile este de 5.750 mp, iar volumul de săpătură este evaluat la 14.259,8 mc. Acostamentele, cu 10 cm de piatră spartă pe o fundație de 15 cm de balast, vor acoperi circa 1.230 mp.
Siguranța circulației: pentru că drumul are o singură bandă, au fost prevăzute trei stații de încrucișare, de câte 20 de metri lungime și 1,5 metri lățime, care să fluidizeze traficul în ambele sensuri. Proiectul include și semnalizare orizontală și verticală, conform SR 1848-1:2011.
Scurgerea apelor: apele pluviale vor fi colectate prin șanțuri de pământ, cu continuitate în dreptul accesurilor asigurată prin podețe tubulare din tuburi corugate Dn 300 mm. Pentru evacuarea spre emisar vor fi realizate podețe transversale din tuburi corugate Dn 800 mm, cu coronamente, aripi și cameră de cădere, la km 0+474 și km 1+175.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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