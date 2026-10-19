Un bărbat din Galda de Jos, care s-a urcat ,,mort de beat” la volan, reținut de polițiști: Avea o alcoolemie de 1,04 mg/l

Un bărbat din Galda de Jos, care s-a urcat ,,mort de beat” la volan, a fost reținut de polițiști. Avea o alcoolemie de 1,04 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 octombrie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 18 octombrie 2026, în jurul orei 06.25, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 387, pe raza localității Sântimbru, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 54 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,04 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital.

În cursul zilei de azi, 19 octombrie 2026, pentru dispunerea măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate.

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