Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii

Un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe DN 1, în Miercurea Sibiului. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 17:00, în localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe DN 1 de către un tânăr în vârstă de 24 de ani, din județul Alba.

Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autoturismul condus de către bărbat nu este înmatriculat sau înregistrat.

Astfel, la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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