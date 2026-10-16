Curier Județean

Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

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Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii

Un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe DN 1, în Miercurea Sibiului. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.

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Potrivit IPJ Sibiu, la data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 17:00, în localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe DN 1 de către un tânăr în vârstă de 24 de ani, din județul Alba.

Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autoturismul condus de către bărbat nu este înmatriculat sau înregistrat.

Astfel, la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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