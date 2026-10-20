Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei mondiale
Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei mondiale
Un român originar din Aiud ajunge în elita medicinei mondiale. Profesorul Sergiu Pașca, cercetător la prestigioasa Universitate Stanford din Statele Unite, a fost ales membru al Academiei Naționale de Medicină din SUA (National Academy of Medicine – NAM), una dintre cele mai importante distincții acordate pentru contribuții remarcabile în domeniul medical și biomedical.
Recunoașterea vine în urma activității sale de pionierat în cercetarea creierului uman, un domeniu în care descoperirile echipei sale contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor din spatele unor tulburări neurologice și psihiatrice complexe.
De la Aiud, la cercetarea de vârf de la Stanford
Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Sergiu Pașca este profesor de Psihiatrie și Științe Comportamentale la Stanford și conduce un program de cercetare dedicat dezvoltării creierului uman.
A fost ales în Academia Națională de Medicină pentru contribuțiile sale esențiale la dezvoltarea și studiul organoizilor și asamblajelor cerebrale. Aceste modele experimentale permit cercetătorilor să studieze dezvoltarea, funcționarea și disfuncțiile creierului uman în condiții de laborator.
Pașca se numără printre cei 90 de membri obișnuiți și cei 10 membri internaționali selectați în cadrul acestei runde de alegeri, potrivit informațiilor prezentate de academie.
„Sunt incredibil de onorat să fiu ales în Academia Națională de Medicină”, a transmis cercetătorul, subliniind că această realizare reflectă munca unei echipe de cercetători și colaboratori talentați.
Creier uman crescut în laborator, o descoperire cu implicații majore
Una dintre direcțiile inovatoare ale cercetărilor conduse de Sergiu Pașca este dezvoltarea organoizilor cerebrali — structuri tridimensionale obținute din celule stem, care reproduc anumite caracteristici ale țesutului cerebral uman.
Prin reprogramarea unor celule ale pacientului, inclusiv a celor provenite din piele, oamenii de știință pot obține celule stem pluripotente și le pot ghida spre formarea unor tipuri de celule nervoase. Astfel, pot studia în laborator procese biologice care, în mod obișnuit, sunt extrem de dificil de investigat direct în creierul uman.
Echipa de la Stanford a făcut progrese importante și prin integrarea țesutului cerebral uman în creierul unor șoareci de laborator. În aceste experimente, țesutul transplantat a supraviețuit, s-a maturizat și a stabilit conexiuni funcționale cu circuitele nervoase ale animalelor.
Aceste modele oferă cercetătorilor noi posibilități de a observa funcționarea celulelor cerebrale și de a investiga mecanismele unor boli care afectează dezvoltarea și activitatea sistemului nervos.
Speranțe pentru tratamente mai eficiente în autism și epilepsie
Cercetările coordonate de Sergiu Pașca ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente mai bine adaptate mecanismelor biologice ale diferitelor afecțiuni neurologice și psihiatrice.
Modelele cerebrale obținute în laborator permit investigarea anomaliilor celulare și a comunicării dintre neuroni, inclusiv în tulburări precum autismul, schizofrenia și epilepsia.
Un exemplu important îl reprezintă studiile asupra sindromului Timothy, o afecțiune genetică rară, în care cercetătorii au identificat și investigat mecanisme celulare asociate bolii, deschizând perspective pentru testarea unor posibile intervenții terapeutice.
Deși aceste descoperiri nu reprezintă, în sine, tratamente validate pentru pacienți, ele pot contribui la accelerarea cercetării și la identificarea unor noi ținte terapeutice.
Un nume românesc în elita științei americane
Prin alegerea în Academia Națională de Medicină din SUA, Sergiu Pașca se alătură comunității restrânse de cercetători cu realizări recunoscute la cel mai înalt nivel în domeniul sănătății.
Printre specialiștii de origine română care au primit aceeași distincție se numără și Victor Velculescu, profesor la Universitatea Johns Hopkins, cunoscut pentru contribuțiile sale în genomica cancerului și dezvoltarea metodelor de detectare a tumorilor prin analiza ADN-ului tumoral circulant.
Pentru Aiud, numele lui Sergiu Pașca reprezintă un motiv de mândrie: un cercetător cu origini românești contribuie, de la una dintre cele mai prestigioase universități ale lumii, la dezvoltarea unor metode care ar putea schimba modul în care sunt înțelese și tratate bolile creierului uman.
sursa: Libertatea
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Video | Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează
Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează Guvernul propus de Luca Niculescu a primit, marți, 20 octombrie 2026, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului. Premierul desemnat Luca Niculescu a prezentat programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii au dezbătut și […]
Evaluarea Națională 2027: Cum arată calendarul final. Când vor fi simularea și examenul propriu-zis
Evaluarea Națională 2027: Cum arată calendarul final. Când vor fi simularea și examenul propriu-zis Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 20 octombrie 2026, forma finală a calendarului Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026-2027, atât pentru simulare, cât și pentru examenul propriu-zis. Elevii vor susține trei probe scrise în ambele […]
Încă un cap de porc, găsit în fața unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea. Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, interpretează gestul drept o amenințare cu moartea
Încă un cap de porc, găsit în fața unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea. Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, interpretează gestul drept o amenințare cu moartea Încă un cap de porc, al doilea, ar fi fost găsit marți dimineață, în 20 octombrie 2026, în localitatea Tunari, în fața unei firme […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează
Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează Guvernul propus...
Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei mondiale
Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei...
Știrea Zilei
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba Prefectul de Alba, Nicolae Albu, și-a...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean Delegații organizațiilor locale USR din Alba...
Curier Județean
FOTO | Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența
Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au...
Video | Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului
Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului...
Politică Administrație
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...