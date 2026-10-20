Sergiu Pașca, marele cercetător din Aiud, ales în Academia Națională de Medicină din SUA: Cum a ajuns în elita medicinei mondiale

Un român originar din Aiud ajunge în elita medicinei mondiale. Profesorul Sergiu Pașca, cercetător la prestigioasa Universitate Stanford din Statele Unite, a fost ales membru al Academiei Naționale de Medicină din SUA (National Academy of Medicine – NAM), una dintre cele mai importante distincții acordate pentru contribuții remarcabile în domeniul medical și biomedical.

Recunoașterea vine în urma activității sale de pionierat în cercetarea creierului uman, un domeniu în care descoperirile echipei sale contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor din spatele unor tulburări neurologice și psihiatrice complexe.

De la Aiud, la cercetarea de vârf de la Stanford

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Sergiu Pașca este profesor de Psihiatrie și Științe Comportamentale la Stanford și conduce un program de cercetare dedicat dezvoltării creierului uman.

A fost ales în Academia Națională de Medicină pentru contribuțiile sale esențiale la dezvoltarea și studiul organoizilor și asamblajelor cerebrale. Aceste modele experimentale permit cercetătorilor să studieze dezvoltarea, funcționarea și disfuncțiile creierului uman în condiții de laborator.

Pașca se numără printre cei 90 de membri obișnuiți și cei 10 membri internaționali selectați în cadrul acestei runde de alegeri, potrivit informațiilor prezentate de academie.

„Sunt incredibil de onorat să fiu ales în Academia Națională de Medicină”, a transmis cercetătorul, subliniind că această realizare reflectă munca unei echipe de cercetători și colaboratori talentați.

Creier uman crescut în laborator, o descoperire cu implicații majore

Una dintre direcțiile inovatoare ale cercetărilor conduse de Sergiu Pașca este dezvoltarea organoizilor cerebrali — structuri tridimensionale obținute din celule stem, care reproduc anumite caracteristici ale țesutului cerebral uman.

Prin reprogramarea unor celule ale pacientului, inclusiv a celor provenite din piele, oamenii de știință pot obține celule stem pluripotente și le pot ghida spre formarea unor tipuri de celule nervoase. Astfel, pot studia în laborator procese biologice care, în mod obișnuit, sunt extrem de dificil de investigat direct în creierul uman.

Echipa de la Stanford a făcut progrese importante și prin integrarea țesutului cerebral uman în creierul unor șoareci de laborator. În aceste experimente, țesutul transplantat a supraviețuit, s-a maturizat și a stabilit conexiuni funcționale cu circuitele nervoase ale animalelor.

Aceste modele oferă cercetătorilor noi posibilități de a observa funcționarea celulelor cerebrale și de a investiga mecanismele unor boli care afectează dezvoltarea și activitatea sistemului nervos.

Speranțe pentru tratamente mai eficiente în autism și epilepsie

Cercetările coordonate de Sergiu Pașca ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente mai bine adaptate mecanismelor biologice ale diferitelor afecțiuni neurologice și psihiatrice.

Modelele cerebrale obținute în laborator permit investigarea anomaliilor celulare și a comunicării dintre neuroni, inclusiv în tulburări precum autismul, schizofrenia și epilepsia.

Un exemplu important îl reprezintă studiile asupra sindromului Timothy, o afecțiune genetică rară, în care cercetătorii au identificat și investigat mecanisme celulare asociate bolii, deschizând perspective pentru testarea unor posibile intervenții terapeutice.

Deși aceste descoperiri nu reprezintă, în sine, tratamente validate pentru pacienți, ele pot contribui la accelerarea cercetării și la identificarea unor noi ținte terapeutice.

Un nume românesc în elita științei americane

Prin alegerea în Academia Națională de Medicină din SUA, Sergiu Pașca se alătură comunității restrânse de cercetători cu realizări recunoscute la cel mai înalt nivel în domeniul sănătății.

Printre specialiștii de origine română care au primit aceeași distincție se numără și Victor Velculescu, profesor la Universitatea Johns Hopkins, cunoscut pentru contribuțiile sale în genomica cancerului și dezvoltarea metodelor de detectare a tumorilor prin analiza ADN-ului tumoral circulant.

Pentru Aiud, numele lui Sergiu Pașca reprezintă un motiv de mândrie: un cercetător cu origini românești contribuie, de la una dintre cele mai prestigioase universități ale lumii, la dezvoltarea unor metode care ar putea schimba modul în care sunt înțelese și tratate bolile creierului uman.

sursa: Libertatea

foto: arhivă

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